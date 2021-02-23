Yeliz Yeşilmen eşi kimdir, ne iş yapıyor? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında?

Şarkıcılıkta da kendisini deneyen Yeliz Yeşilmen'in özellikle "Fıstık Çıkı Çıkı" şarkısı çok konuşuldu. İş adamı Ali Uğur Akbaş'la 2010 yılında nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra sakin bir yaşam tercih eden Yeliz Yeşilmen'in Birbey ve Asya isimli iki çocuğu var.

YELİZ YEŞİLMEN EŞİ KİMDİR?

Aslen Adanalı olan Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı, turizm, petrol ve nakliye gibi farklı sektörlerde faaliyette bulundu. Türkiye ve Dünya'nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan Ali Uğur Akbaş, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferansa katıldı.