Yeliz Yeşilmen eşi kimdir, ne iş yapıyor? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında?

Yeliz Yeşilmen eşi kimdir? Yeliz Yeşilmen kimdir, kaç yaşında? Bir dönem magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren ve birçok dizide de yer alan ünlü isim Yeliz Yeşilmen, eşi ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Peki Yeliz Yeşilmen eşi kimdir?
YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR KAÇ YAŞINDA?
Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Adana'da İbrahim Tatlıses'in TV'sinde çalışırken İstanbul'a gelmeye karar verdi. Kral TV'de VJ olarak çalışmaya başladı arından Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı.
Yine Mehmet Ali Erbil'in de yer aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de ve Dansöz adlı sinema filmlerinde rol aldı.
Şarkıcılıkta da kendisini deneyen Yeliz Yeşilmen'in özellikle "Fıstık Çıkı Çıkı" şarkısı çok konuşuldu. İş adamı Ali Uğur Akbaş'la 2010 yılında nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra sakin bir yaşam tercih eden Yeliz Yeşilmen'in Birbey ve Asya isimli iki çocuğu var.
YELİZ YEŞİLMEN EŞİ KİMDİR?
Aslen Adanalı olan Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı, turizm, petrol ve nakliye gibi farklı sektörlerde faaliyette bulundu. Türkiye ve Dünya'nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan Ali Uğur Akbaş, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferansa katıldı.