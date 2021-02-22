İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti! 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu sosyal medyayı salladı
İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti! 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu sosyal medyayı salladı. Ünlü sanatçıyla Bodrum'a giderken çektiği selfie'yi sosyal medya hesabında paylaşan Karakaya, "Biz yine yollarda" yazarak kalp emojisiyle Tatlıses'i etiketledi. Ardından Tatlıses'in yıllardır küs olduğu kızıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karakaya'nın Dilan Çıtak Tatlıses ile arasından su sızmadığı görüldü. Kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile sevgili olduğu iddiasının ardından "Ben kadınsız yapamam" diyen Tatlıses'e, eski eşi Perihan Savaş'tan günlerce konuşulan bir yorum gelmiş ve ardından usta sanatçı, 'Gülçin kim, anlatayım' diyerek iddiaları yalanlamıştı.
Tatlıses, "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil. Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?" demişti.