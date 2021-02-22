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İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti! 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu sosyal medyayı salladı

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti! 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu sosyal medyayı salladı. Ünlü sanatçıyla Bodrum'a giderken çektiği selfie'yi sosyal medya hesabında paylaşan Karakaya, "Biz yine yollarda" yazarak kalp emojisiyle Tatlıses'i etiketledi. Ardından Tatlıses'in yıllardır küs olduğu kızıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karakaya'nın Dilan Çıtak Tatlıses ile arasından su sızmadığı görüldü. Kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile sevgili olduğu iddiasının ardından "Ben kadınsız yapamam" diyen Tatlıses'e, eski eşi Perihan Savaş'tan günlerce konuşulan bir yorum gelmiş ve ardından usta sanatçı, 'Gülçin kim, anlatayım' diyerek iddiaları yalanlamıştı.

22.02.2021 09:26 - Son Güncelleme: 22.02.2021 10:01
İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti! 27 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu sosyal medyayı salladı

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti! 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu sosyal medyayı salladı. İbrahim Tatlıses'in (69), geçtiğimiz yıl 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile Bodrum'dan yaptığı paylaşımlar dikkat çekmişti.

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İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti! 27 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu sosyal medyayı salladı

"KİMDİR GÜLÇİN?"
Günlerce konuşulan konu hakkında usta sanatçı, sessizliğini bozmuş, "Kimdir Gülçin? Size anlatayım" diyerek, aşk iddialarına yanıt vermişti.

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti! 27 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu sosyal medyayı salladı

Tatlıses, "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil. Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?" demişti.

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti! 27 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu sosyal medyayı salladı

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"
Perihan Savaş, eski eşi İbrahim Tatlıses'in kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla olan aşkı sorulunca ilginç bir yorumda bulunmuştu. Tatlıses 1979'da üç yıl süren evlilik yapan 63 yaşındaki oyuncu, "Çok söyleyecek bir söz yok, Allah akıl fikir versin" demişti.

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti! 27 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu sosyal medyayı salladı

İbrahim Tatlıses'le aşk yaşadığı iddia edilen Gülçin Karakaya, ünlü sanatçıyla Bodrum'a giderken çektiği selfie'yi sosyal medya hesabında paylaştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'ının Hikaye bölümüne yükleyen Karakaya, "Biz yine yollarda" yazarak kalp emojisiyle Tatlıses'i etiketledi.