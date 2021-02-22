İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti! 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'in kalpli pozu sosyal medyayı salladı

Tatlıses, "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil. Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?" demişti.