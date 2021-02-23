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    • Magazin
    • 23.02.2021 13:38
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    • 23.02.2021 13:48
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    'e bu kadar da olmaz artık' dedirtti ne mahremi kaldı ne de özeli! Duygu Özaslan iç çamaşırlı detayıyla...

    , sosyal medyanın alay konusu olmaya devam ediyor... Youtube videolarıyla ve Instagram paylaşımlarıyla ünlenen, geçtiğimiz günlerde sahanda yumurtanın Türkçe'sini unutarak 'sunny side up' ifadesiyle sosyal medyanın alay konusu olan Duygu Özaslan'ın bu kez paylaşımı 'yok artık' dedirten cinsten oldu. Basketbolcu 'la aşk yaşayan Duygu Özaslan önce suluk ardından fare paylaşımıyla olay yaratmıştı. Tam bunlar unutuldu ki skandal paylaşımlarına bir yenisinş daha ekledi. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları Duygu Özaslan'ı yerden yere vurdu.

    Duygu Özaslan 'e bu kadar da olmaz artık' dedirtti

    Duygu Özaslan 'e bu kadar da olmaz artık' dedirtti ne mahremi kaldı ne de özeli! Duygu Özaslan iç çamaşırlı detayıyla... YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor.

    Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la mutlu bir beraberliği olan fenomen, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Sık sık iş birliği yapan ve takipçilerini tüketime yönlendiren Duygu Özaslan bu kez sınırı aştı ve takiplerinin yoğun tepkisiyle karşılaştı.

    30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan çektiği makyaj videolarıyla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi edindi. Cesur pozları ve ilginç reklamlarıyla Özaslan sık sık gündem olmaya devam ediyor.

    Bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan 29 yaşındaki Duygu Özaslan, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

        Geçtiğimiz haftalarda su matarası tanıtımı esnasında "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz" diyerek tanıtım yapan Özaslan sosyal medyada rezil olmuştu.

        Yapılan eleştiri ve alayları önemsemeyen Özaslan, benzer şekilde reklamlar çekmeye devam etmişti. Özaslan yaptığı bir başka tanıtımda 'Rengarenk kablosuz farelerden aldım. Bunu (USB alıcısı) böyle takıyorsunuz ve direkt kullanabiliyorsunuz. Taşınabilir." ifadelerini kullanmıştı.

        Reklam paylaşımlara ara veren Özaslan son paylaşımıyla takipçilerini şaşkına çevirdi. Özaslan takipçilerine iç çamaşırı detayı gösterdi.

            Eşofmanına bitişik olan detayları gösteren Duygu Özaslan "Ben şunu merak etmiştim. Bu gerçekten mi değil mi diye ama aklınızda olsun şurada bitiyor" dedi.

            Duygu Özaslan şimdilerde spor salonlarından bolca paylaşım yapsa da geçen yaza fazla kilolarıyla damgasını vurmuştu. Uzun süre magazin gündeminden düşmeyen karelerden sonra sosyal medya fenomeni, kilo aldığını itiraf etmişti.

            Yoğun eleştiriler sonrasında Duygu Özaslan Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.
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