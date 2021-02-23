Duygu Özaslan 'e bu kadar da olmaz artık' dedirtti ne mahremi kaldı ne de özeli! Duygu Özaslan iç çamaşırlı detayıyla... YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la mutlu bir beraberliği olan fenomen, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Sık sık iş birliği yapan ve takipçilerini tüketime yönlendiren Duygu Özaslan bu kez sınırı aştı ve takiplerinin yoğun tepkisiyle karşılaştı.
30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan çektiği makyaj videolarıyla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi edindi. Cesur pozları ve ilginç reklamlarıyla Özaslan sık sık gündem olmaya devam ediyor.
Bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan 29 yaşındaki Duygu Özaslan, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.