Duygu Özaslan 'e bu kadar da olmaz artık' dedirtti ne mahremi kaldı ne de özeli! Duygu Özaslan iç çamaşırlı detayıyla... YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la mutlu bir beraberliği olan fenomen, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Sık sık iş birliği yapan ve takipçilerini tüketime yönlendiren Duygu Özaslan bu kez sınırı aştı ve takiplerinin yoğun tepkisiyle karşılaştı.