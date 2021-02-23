Birer birer göç etmişlerdi! Gerilimi arşa çıkaracak transfer! Çukur'dan Uyanış Büyük Selçuklu'ya geliyor iddiaları son günlerde konuşulmaya başlandı. Son olarak Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Barış Arduç'un adı son dönemlerin popüler tarihi yapımı Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılmaya başlandı. Kulislerde özellikle son haftalarda ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyor. İzleyiciler şimdi ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı konusunda yapılacak açıklamayı bekliyor.
BARIŞ ARDUÇ UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN KADROSUNA KATILACAK MI?
Son olarak Çukur dizisinde rol alan ünlü oyuncu Barış Arduç'un adı bu kez Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapım şirketiyle görüşmeye başladığı iddia ediliyor. Şimdi izleyiciler dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı konusunda yapılacak açıklamayı bekliyor.
Dizinin sıkı takipçileri ise gelecek bölümlerde neler yaşanacağını merak etmeye başladı.