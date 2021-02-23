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    • Magazin
    • 23.02.2021 21:31
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    • 23.02.2021 21:44
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    Birer birer göç etmişlerdi! Gerilimi arşa çıkaracak transfer! 'dan 'ya geliyor iddiaları

    Son olarak dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle karşımıza çıkan performansıyla izleyicileri ekran başına kilitlenmişti. Özellikle Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli ile karşılıklı diyalogları ve sahneleri heyecanı doruklara çıkarmıştı. Ancak bilindiği üzere Barış Arduç'un Çukur'daki macerası kısa sürdü. Akıllarda büyük bir etki bırakan Barış Arduç'un adı bu kez dizisiyle anılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapım şirketiyle görüşmeye başladığı iddia ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri ise gelecek bölümlerde neler yaşanacağını merak ediyor.

    Ünlü oyuncu o diziyle ekranlara geri dönüyor!

    Birer birer göç etmişlerdi! Gerilimi arşa çıkaracak transfer! Çukur'dan Uyanış Büyük Selçuklu'ya geliyor iddiaları son günlerde konuşulmaya başlandı. Son olarak Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Barış Arduç'un adı son dönemlerin popüler tarihi yapımı Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılmaya başlandı. Kulislerde özellikle son haftalarda ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyor. İzleyiciler şimdi ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı konusunda yapılacak açıklamayı bekliyor.

    BARIŞ ARDUÇ UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN KADROSUNA KATILACAK MI?

    Son olarak Çukur dizisinde rol alan ünlü oyuncu Barış Arduç'un adı bu kez Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılmaya başlandı.

    Ünlü oyuncunun Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapım şirketiyle görüşmeye başladığı iddia ediliyor. Şimdi izleyiciler dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı konusunda yapılacak açıklamayı bekliyor.

    Dizinin sıkı takipçileri ise gelecek bölümlerde neler yaşanacağını merak etmeye başladı.

        BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

        Barış Arduç 9 Ekim 1987 tarihinde dünyaya geldi. Bugüne kadar onlarca projede yer alan ünlü oyuncunun son projesi Çukur oldu.

        Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde emlakçılık yapan Gülay ve Erol Arduç çiftinin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Ordu Fatsa'lı, anne tarafından Artvin'lidir.

        Ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç ile beraber 3 kardeştir. 8 yaşında ailesiyle beraber yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilkokulu Sakarya ve Gölcük'te bitirdi.

            İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

            İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011), Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) gibi dizilerde rol aldı.

            Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı dizide yer aldı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı.
                Haberler Magazin Birer birer göç etmişlerdi! Gerilimi arşa çıkaracak transfer! Çukur'dan Uyanış Büyük Selçuklu'ya geliyor iddiaları