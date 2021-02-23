Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusunun yanıtı özellikle bu saatlerde merakla araştırılan konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz günlerde ilk eleme adayı Yiğit olmuştu. Ardından ikinci eleme adayı ise Çağrı olarak açıklanmıştı. Seyirciler şimdi adaya veda eden ismi öğrenmek istiyor. Peki, Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 23 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Adaya veda eden ismi birazdan Acun Ilıcalı açıklayacak.

İşte iletişim oyununu kazanan takım;