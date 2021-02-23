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    • Magazin
    • 23.02.2021 23:51
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    • 23.02.2021 23:51
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    , adadan kim gitti? 23 Şubat nu hangi takım kazandı?

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı 'da yeni eleme heyecanları yaşanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere oynanan dokunumazlık oyunları neticesinde ilk aday Yiğit, ikinci aday ise Çağrı olmuştu. Yarışmayı ekranları başından takip edemeyen izleyiciler adaya kimin veda ettiğini öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, , adadan kim gitti? 23 Şubat nu hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...

    Survivor'da bu hafta kim elendi? Adadan kim gitti?

    Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusunun yanıtı özellikle bu saatlerde merakla araştırılan konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz günlerde ilk eleme adayı Yiğit olmuştu. Ardından ikinci eleme adayı ise Çağrı olarak açıklanmıştı. Seyirciler şimdi adaya veda eden ismi öğrenmek istiyor. Peki, Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 23 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

    SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

    Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Adaya veda eden ismi birazdan Acun Ilıcalı açıklayacak.

    İşte iletişim oyununu kazanan takım;

    23 ŞUBAT SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor'da bu akşam iletişim oyununu kazanan takım 10'a 6'lık skorla gönüllüler oldu.

    SURVİVOR YİĞİT KİMDİR?

    Yiğit Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de doğdu. Hayatını İstanbul'da sürdürmeye devam eden Yiğit Oruçoğlu, aslen anne tarafından Trabzon, baba tarafından ise Erzincanlıdır. Yiğit Oruçoğlu, Doğuş Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okumaktadır.

        Yiğit Oruçoğlu, bugüne kadar hayatında sürekli sporun olduğunu, Survivor'a hayallerini gerçekleştirmek için geldiğinden ve yarışmada elinden gelenin en iyisini yapacağını söylüyor.

        14 yaşına kadar profesyonel yüzme sporuyla ilgilenen, sonrasında da 5 sene aktif basketbol oynayan Yiğit Oruçoğlu, şu an aktif olarak Crossfit sporu ile ilgileniyor. Oruçoğlu, Survivor'a oldukça kuvvetli bir fizikle geldiğini belirtiyor.

        SURVİVOR ÇAĞRI KİMDİR?

        Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

            Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. 2007 yılında ilk kez "Arka Sıradakiler" dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında "Çukur" dizisinde "Remzi" karakteri ile en büyük çıkışı yaptı.

            2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi. Çağrı Atakan günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir. Çağrı Atakan, bu yıl Survivor 2021 yarışmasında yer alıyor.
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            Haberler Magazin Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 23 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?