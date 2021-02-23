Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusunun yanıtı özellikle bu saatlerde merakla araştırılan konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz günlerde ilk eleme adayı Yiğit olmuştu. Ardından ikinci eleme adayı ise Çağrı olarak açıklanmıştı. Seyirciler şimdi adaya veda eden ismi öğrenmek istiyor. Peki, Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 23 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Adaya veda eden ismi birazdan Acun Ilıcalı açıklayacak.
İşte iletişim oyununu kazanan takım;
23 ŞUBAT SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam iletişim oyununu kazanan takım 10'a 6'lık skorla gönüllüler oldu.
SURVİVOR YİĞİT KİMDİR?
Yiğit Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de doğdu. Hayatını İstanbul'da sürdürmeye devam eden Yiğit Oruçoğlu, aslen anne tarafından Trabzon, baba tarafından ise Erzincanlıdır. Yiğit Oruçoğlu, Doğuş Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okumaktadır.