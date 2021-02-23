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    • Magazin
    • 23.02.2021 18:21
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    • 23.02.2021 18:21
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    Gelmesiyle gitmesi bir oldu! Serüveni sadece 144 dakika sürdü! Aniden vedası saç baş yolduruyor

    Kılıç karakteriyle 'nin en efsane isimleri arasında yer alan canlandırdığı karakterlerle halen dillerden düşmüyor. Kurtlar Vadisi'nde özellikle konsey toplantıları ve Mehmet Karahanlı-Kılıç ikilisinin arasında geçen diyaloglar izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyordu. Son olarak usta oyuncu Atilla Olgaç dizisinin kadrosuna katıldı. Bu sezon kadrosuna pek çok ismi dahil eden Ramo dizisinin kadrosunda usta oyuncu Atilla Olgaç bir bölümlüğüne konuk oyuncu olarak yer aldı. Atilla Olgaç dizide büyük patron Yıldırım isim karaktere hayat verdi. Son sahnede Ramo büyük patronu öldürdü. Şimdi izleyiciler bu hafta yayınlanacak bölümde neler yaşanacağını merakla bekliyor.

    takvim.com.tr
    Gelmesiyle gitmesi bir oldu! Serüveni kısa sürdü

    Gelmesiyle gitmesi bir oldu! Serüveni sadece 144 dakika sürdü! Vedası izleyicilere saç baş yolduruyor. Usta oyuncu Atilla Olgaç Ramo'nun geçen hafta yayınlanan bölümüne bir bölümlüğüne konuk oldu. Kurtlar Vadisi'nin ve Kurtlar Konseyi'nin efsane ismi Kılıç'a hayat veren usta oyuncu Atilla Olgaç halen adından söz ettiriyor. Özellikle izleyicilerin aklında Atilla Olgaç'ın bir yandan Kurtlar Vadisi'nde Kılıç rolüyle diğer yandan da Hayat Bilgisi dizisinde Hidayet Hoca rolüyle ekranlarda olması halen tazeliğini koruyor. Usta oyuncunun cuma günleri Show TV ekranlarında macerasını sürdüren, başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisine bir bölümlüğüne konuk oldu. Son sahnede ise Ramo tarafından öldürülerek dizinin hikayesine veda etti.

    USTA OYUNCU RAMO'YA KONUK OLDU

    Ramo dizisinin kadrosuna geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Atilla Olgaç bir bölümlüğüne konuk oyuncu olarak katıldı. Usta oyuncu dizide büyük patron Yıldırım karakterine hayat verdi.

    Büyük savaşın fitili ateşlendi. Ramo hem Sibel'i kurtarmayı başardı, hem de finalde büyük patron Yıldırım'ı öldürdü.

    Ramo'nun "Kıyamet kopacak!" sözleri ise bundan sonra olacakların mesajını verdi. Ramo, Doğu ile birlikte Yıldırım'ın evini bastı. Yıldırım'a, Mazhar'ı aratarak Sibel'i bırakmasını istedi.

        Yıldırım, Ramo'nun isteğini yapmak zorunda kalınca Sibel, Mazhar'ın elinden kurtuldu. Mazhar, Sibel'in gitmesine izin verdi ancak Ramo'nun Yıldırım'la işi bitmemişti.

        Sibel'in kurtulmasıyla istediğini elde eden Ramo, büyük patron Yıldırım'ın işini bitirdi. Ramo'nun büyük patronu öldürmesiyle İstanbul'da dengelerin nasıl değişeceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

        ATTİLA OLGAÇ KİMDİR?

        Attila Olgaç 28 Temmuz 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk sanatçı, oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü mezunu. Kıbrıs Barış Harekâtına katılmıştır. "Gazi" unvanı olan tek sanatçıdır.

            Kurtlar Vadisi'nde Atilla Olgaç, Kılıç karakterini canlandırdı ve dikkat çeken en önemli isimlerden oldu.

            OYNADIĞI DİZİLER

            Arka Sokaklar -2017- İlhan Kansu
            Pars: Narkoterör - 2008 - Mehdi Kadirgil
            Yıldızlar Savaşı - 2007 - Macit

            Yağmurdan Sonra - 2006 - Enki Ziya Alan
            Hayat Bilgisi - 2003-2006 - Hidayet Hoca
            Kurtlar Vadisi - 2003-2005 - Kılıç

                Kibar Ana - 2002 - Feyzullah
                Yapayalnız - 2001
                Vay Anam Vay - 2001-2002 - Feyzullah
                Bana Babamı Anlat - 2000 -Şah

                Mercan Kolye - 1998 -Seyfi
                Yangın Ayşe - 1997 -Temel
                Gözlerinde Son Gece - 1996
                Özlem, Düne... Bugüne... Yarına... - 1995
                Vur Hançerini Kadınım - 1987
                Kuruluş / Osmancık - 1987 - Selçuklu Beyi Alişar
                Ağıt - 1971
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                Haberler Magazin Gelmesiyle gitmesi bir oldu! Serüveni sadece 144 dakika sürdü! Aniden vedası saç baş yolduruyor