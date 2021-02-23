Gelmesiyle gitmesi bir oldu! Serüveni sadece 144 dakika sürdü! Aniden vedası saç baş yolduruyor

Gelmesiyle gitmesi bir oldu! Serüveni sadece 144 dakika sürdü! Vedası izleyicilere saç baş yolduruyor. Usta oyuncu Atilla Olgaç Ramo'nun geçen hafta yayınlanan bölümüne bir bölümlüğüne konuk oldu. Kurtlar Vadisi'nin ve Kurtlar Konseyi'nin efsane ismi Kılıç'a hayat veren usta oyuncu Atilla Olgaç halen adından söz ettiriyor. Özellikle izleyicilerin aklında Atilla Olgaç'ın bir yandan Kurtlar Vadisi'nde Kılıç rolüyle diğer yandan da Hayat Bilgisi dizisinde Hidayet Hoca rolüyle ekranlarda olması halen tazeliğini koruyor. Usta oyuncunun cuma günleri Show TV ekranlarında macerasını sürdüren, başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisine bir bölümlüğüne konuk oldu. Son sahnede ise Ramo tarafından öldürülerek dizinin hikayesine veda etti.

USTA OYUNCU RAMO'YA KONUK OLDU

Ramo dizisinin kadrosuna geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Atilla Olgaç bir bölümlüğüne konuk oyuncu olarak katıldı. Usta oyuncu dizide büyük patron Yıldırım karakterine hayat verdi.