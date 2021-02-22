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    • Magazin
    • 22.02.2021 16:49
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    • 22.02.2021 17:04
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    Merakla ve heyecanla beklenen ? Sorusunun yanıtı açıklandı. Seda Sayan’ın sunuculuğu ile Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen fenomen yarışma ’da yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacılar oluk kebabı yaparak kayınvalidelere tattırdı, peki günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kapan yarışmacı hangisi oldu? İzlemeyi kaçıranlar bilgisine haberimizden ulaşabilir.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 22 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Günün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi ise 5 altın bileziği kapıyor. Peki en düşük puanı alarak bu hafta Gelinim Mutfakta'ya veda eden yarışmacı hangisi oldu? Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk gününde puanlar nasıl şekillendi? Günün en yüksek ve en düşük puanını kim aldı? İşte yaşananlar…

    22 ŞUBAT PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Aysun oldu.

    Aysun:13

    Zeynep:14

    Ayten:16

    Esra:6

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme olmadı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (12 ŞUBAT)

    Haftanın birincisi toplam 86 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Aslen Azerbaycanlı olan Ayten, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalide Neriman Hanım, gelinin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi. Eşiyle internetten tanıştığını ve 2 yıl beklediğini anlatan Ayten, eşiyle tanıştan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi. 6 senelik evli olan Ayten'in bir kızı var ve kendi işini yapıyor. Genç yarışmacı online ayakkabı satışı yapıyor.

        GELİNİM MUTFAKTA ESRA KİMDİR?

        atma Hanım 52 yaşında. 2 damadı var. Esra Hanım tek gelini. Maske imalatında çalışıyor. Yarışmada geliniyle birlikte tüm altınlara talip. Yayınlanan fragmanda da Karadeniz rüzgarı estireceğinin sinyalini verdi.Esra'nın kaynanası, eğlenceli tavırlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Gelini ile bir örnek giyinmesi ise, diğer yarışmacı gelinlerin ve kaynanaların diline düşüyor. Gelinine olan sert yaklaşımı da gözlerden kaçmıyor.
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