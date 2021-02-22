Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 22 Şubat Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Günün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi ise 5 altın bileziği kapıyor. Peki en düşük puanı alarak bu hafta Gelinim Mutfakta'ya veda eden yarışmacı hangisi oldu? Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk gününde puanlar nasıl şekillendi? Günün en yüksek ve en düşük puanını kim aldı? İşte yaşananlar…
22 ŞUBAT PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Aysun oldu.
Aysun:13
Zeynep:14
Ayten:16
Esra:6
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Bu hafta eleme olmadı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (12 ŞUBAT)
Haftanın birincisi toplam 86 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.