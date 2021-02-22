Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 22 Şubat Pazartesi Doya Doya Moda puanlaması nasıl şekillendi? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanmaya başlandı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada haftanın ilk gününde puanlar nasıl şekillendi? Rekabet ve eğlence dolu yarışmada artık erkekler yer almıyor. Peki Cuma günü elenen isim kim oldu? Doya Doya Moda'da bugün yaşananları haberimizden öğrenebilirsiniz.
22 ŞUBAT PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Günün en yüksek puanını alarak yarın için ekstra bütçeyi kazanan yarışmacı Özde oldu.
Elif:10
Ceren:15
Özde:16
Birben:16
Rabia:11
Ayça:9
Rüya:11
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerin hepsi yarışmadan ayrılırken, kızlardan ise veda eden isim Tuğçe oldu.
DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?
Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.