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    • Magazin
    • 22.02.2021 14:40
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    • 22.02.2021 14:40
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    ? TV8- formatında değişiklik! Artık…

    Gündüz kuşağı izleyicileri ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. TV8’de hafta içi her gün yayınlanan yarışmada bazı yeni gelişmeler söz konusu. formatında değişiklik yapıldı ve erkekleri göremeyen izleyiciler merakta kaldı. Seray Sever yaptığı açıklamada Doya Doya Moda’da format değişikliğine gidildiğinden bahsetti. İşte konuya dair tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda erkekler neden yok?

    Doya Doya Moda erkekler neden yok? TV8-Doya Doya Moda formatında değişiklik mi yapıldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. TV8'in fenomen yarışmasında bir süredir erkekler de stillerini sergiliyor, kızlarla eşli olarak yarışıyorlardı. Jürilerden Seray Sever önemli açıklama yaptı ve formatın yeniden değiştiğini duyurdu. Bu sayede bugün erkeklerin neden olmadığı da öğrenildi. İşte Doya Doya Moda son gelişmeleri…

    DOYA DOYA MODA ERKEKLER NEDEN YOK?

    Doya Doya Moda erkekler artık programda yer almayacak. Cuma günü haftanın final heyecanı yaşanırken jüri üyesi Seray Sever konuya yönelik şu açıklamayı yaptı: "Programda erkek modasına dair çok şey konuştuk ve izleyicilerimiz sizden çok şey öğrendiler. Harika bir renktiniz programımızda. Pazartesi itibarıyla 7 kız yarışmamızla programa devam ediyoruz."

    19 ŞUBAT CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Elif:28
    Ceren:27
    Özde:
    Birben:27
    Rabia:
    Tuğçe:17

        Batıcan:28Arif:30
        Meriç:27
        Mehmet:29
        Adnan:30
        Ali Nail:30

        DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

        DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

        Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerin hepsi yarışmadan ayrılırken, kızlardan ise veda eden isim Tuğçe oldu.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda erkekler neden yok? TV8-Doya Doya Moda formatında değişiklik! Artık…