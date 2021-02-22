DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.



DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?



Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerin hepsi yarışmadan ayrılırken, kızlardan ise veda eden isim Tuğçe oldu.