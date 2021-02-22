Doya Doya Moda erkekler neden yok? TV8-Doya Doya Moda formatında değişiklik mi yapıldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. TV8'in fenomen yarışmasında bir süredir erkekler de stillerini sergiliyor, kızlarla eşli olarak yarışıyorlardı. Jürilerden Seray Sever önemli açıklama yaptı ve formatın yeniden değiştiğini duyurdu. Bu sayede bugün erkeklerin neden olmadığı da öğrenildi. İşte Doya Doya Moda son gelişmeleri…
DOYA DOYA MODA ERKEKLER NEDEN YOK?
Doya Doya Moda erkekler artık programda yer almayacak. Cuma günü haftanın final heyecanı yaşanırken jüri üyesi Seray Sever konuya yönelik şu açıklamayı yaptı: "Programda erkek modasına dair çok şey konuştuk ve izleyicilerimiz sizden çok şey öğrendiler. Harika bir renktiniz programımızda. Pazartesi itibarıyla 7 kız yarışmamızla programa devam ediyoruz."
19 ŞUBAT CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
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Ceren:27
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