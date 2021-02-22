Taşı gediğine koydu! Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm fragmanı için heyecan sürüyor. Züleyha tarafından bulunan evrak deprem etkisi yaratıyor! Bir Zamanlar Çukurova'da geçen hafta heyecanı arşa çıkaran belge detayının ardından dizinin sıkı takipçileri yeni bölüme odaklandı. Son bölümde Sevda ile karşılaşan Bediye, tüm şehrin konuştuğu Hünkar Yaman'ın ölümüyle ilgili Behice detayını Sevda'ya birer birer anlattı. Müjgan ve Behice arasında İstanbul konuşması geçerken Züleyha aniden oraya gelip Behice'nin Hünkar Yaman'ın öldürdüğünü gösteren belgeleri herkesle paylaştı. Bıçağın ise savcılıkta olduğunu ifade etti. Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kapıya gelen taksici Hünkar'ın katili olarak gördüğü kadının Behice olduğu söyleyince, Demir Behice'yi öldürmek için küçük konağa gidecektir! Behice'nin belki de ilk kez, yaptıklarının bedelini ödemeye bu kadar yaklaştığı ve korkudan ödünün patladığı bir an yaşanacaktır!