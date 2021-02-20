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    • 20.02.2021 17:27
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    • 20.02.2021 17:28
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    meğer aslında bunun için gelmiş! Yapmadığı şey kalmamış bu görüntüler ağızları beş karış açık bıraktı

     2021'in kuşkusuz en çok konuşulan ismi gönüllüler takımının 23 yaşındaki yarışmacısı . Yarışma başından bu yana gönüllüler takımının en çok oyun alan simlerden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu diğer bir yandan girdiği tartışmalarla dikkatleri çekiyor. Son olarak, yakın arkadaşı 'le ayrımcılığa uğradığını iddia eden Aleyna Kalaycıoğlu adından daha çok söz ettireceğe benziyor.Aleyna Kalaycıoğlu'nu 'le tanıdık ancak aslında o Los Angeles'ta yaşayan bir öğrenci. Güzel sesiyle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu'nun  videoları ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu görüntüleri çok konuşulacak.

    Survivor Aleyna meğer aslında bununda için gelmiş!

    Survivor Aleyna meğer aslında bununda için gelmiş! Yapmadığı şey kalmamış bu görüntüler ağızları beş karış açık bıraktı... 14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında bakın ortaya neler çıktı neler...

    Bu sene Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler Takımında yer alan Ayşe Yüksel araştırılıyor.

    Bu zamana kadar performansı beklenenin altında kalan Aleyna Kalaycıoğlu oldukça iddialı. Engelli kardeşinin isteği üzerine Survivor 2021'e geldiğini söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun idolü ise annesi Zülal.

        Aleyna Amerika'da matematik profesörünün yanında asistanlık yaparak sınavlarından aldığı yüksek notlar ile alt sınıflara matematik dersi verme hakkını kazanmış aynı zamanda kuyumcuda çalışırken Türkiye'de özel İngilizce dersi vermekteydi.

        Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.

        Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu sıralarda da voleybol oynadı, Milli formayı da giydi.

            Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

            SESİNİ DUYURMAK İÇİN GELMİŞ

            Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor. Sesinin güzel olduğu Aleyna'nın videoları ortaya çıktı. Bu videolar sonrası sosyal medyada 'sesini duyurmak için' gelmiş yorumları yapıldı.

            Geçtiğimiz günlerde engelli bir kardeşi olduğunu ve onun isteği üzerine Survivor'a geldiğini söyleyen Aleyna, yarışmaya katılma hikayesini şöyle anlatıyor:
                Haberler Magazin Survivor Aleyna meğer aslında bunun için gelmiş! Yapmadığı şey kalmamış bu görüntüler ağızları beş karış açık bıraktı