Survivor Aleyna meğer aslında bununda için gelmiş! Yapmadığı şey kalmamış bu görüntüler ağızları beş karış açık bıraktı... 14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında bakın ortaya neler çıktı neler...