Survivor Aleyna meğer aslında bununda için gelmiş! Yapmadığı şey kalmamış bu görüntüler ağızları beş karış açık bıraktı... 14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında bakın ortaya neler çıktı neler...
Bu sene Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler Takımında yer alan Ayşe Yüksel araştırılıyor.
Bu zamana kadar performansı beklenenin altında kalan Aleyna Kalaycıoğlu oldukça iddialı. Engelli kardeşinin isteği üzerine Survivor 2021'e geldiğini söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun idolü ise annesi Zülal.