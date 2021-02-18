Survivor Ayşe çıka çıka bakın kim çıktı! Yapmadığı şey kalmamış Ayşe Yüksel meğer Masterchef yarışmacısı Yasin Obuz'la... 14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Ayşe Yüksel. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel hakkında bakın ortaya neler çıktı neler...