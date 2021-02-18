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    • 18.02.2021 17:05
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    • 18.02.2021 17:06
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    Ayşe çıka çıka bakın kim çıktı! Yapmadığı şey kalmamış meğer yarışmacısı 'la...

    2021'in kuşkusuz en çok konuşulan ismi gönüllüler takımının 21 yaşındaki yarışmacısı . Yarışma başından bu yana gönüllüler takımını sırtlayan isimlerden biri olan Ayşe Yüksel diğer bir yandan başta Reşat ve Poyraz olmak üzere girdiği tartışmalarla dikkatleri çekiyor. Son olarak 'takımı sattın' kavgasına girişen Ayşe Yüksel adından daha çok söz ettireceğe benziyor. Ayşe Yüksel'i Survivor 2021'le tanıdık ancak aslında bir sosyal medya fenomeni. Güzel sesiyle bilinen Ayşe Yüksel'in TikTok videoları ortaya çıktı. Ancak herkesi şaşırtan bambaşka bir detay var. O da gerçeği. Eski Survivor ve yarışmacısı olan Yasin Obuz ve Ayşe Yüksel gerçeği sizi çok şaşırtacak.

    Survivor Ayşe çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer Yasin'le...

    Survivor Ayşe çıka çıka bakın kim çıktı! Yapmadığı şey kalmamış Ayşe Yüksel meğer Masterchef yarışmacısı Yasin Obuz'la... 14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Ayşe Yüksel. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel hakkında bakın ortaya neler çıktı neler...

    Bu sene Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler Takımında yer alan Ayşe Yüksel araştırılıyor.

    23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğan Ayşe Yüksel'i Survivor'la tanıdıysanız geç kaldınız. O aslında bir sosyal medya fenomeni aynı zamanda.

        Ayşe Yüksel, TikTok videolarıyla tanınıyor. Parkurlarda fırtınal estiren Ayşe Yüksel Instagram'da ve TikTok'ta adeta bambaşka biri.

        Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde 2. Sınıf öğrencisi olan Ayşe Yüksel, TikTok'ta eğlenceli videolarıyla tanınıyor.

        Çok güzel bir sesi olan Ayşe Yüksel birazdan göreceğiniz Yasin Obuz gerçeğiyle herkesi şoke etti. Neden mi?

            Ayşe Yüksel'in, eski Survivor, Yemekteyiz, Kısmetse Olur ve Masterchef yarışmacılarından Yasin Obuz'un 'İstanbul City' klibinde rol aldığı ortaya çıktı. Ayşe Yüksel klipte ufak bir sahnede görünüyor.

            AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

            Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu. Halen üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe Yüksel, 2. sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır.

            Ayşe Yüksel mesleği itibariyle sporun içinden gelen bir yarışmacı olarak dikkat çekmektedir. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söylüyor.

                Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını belirtiyor. Ayşe Yüksel voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini vurgulamaktadır. Yüksel, lisede basketbol okul takımında 3 oynadığını söylüyor. Eğitimine halen devam ettiğini aktaran Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir.
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