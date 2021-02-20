Çukurova'da bakın diziye kim veda ediyor! Defteri dürüldü belge tüm kanıtları ayyuka çıkardı! Şoku üst üste yaşayacak. Bir Zamanlar Çukurova'da veda çanları çalmaya devam ediyor. Zirveyi kimselere kaptırmayan Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık çanları başladı. Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş ve Hünkar'ı canlandıran Vahide Perçin'in peş peşe vedaları izleyicileri şok etmişti. Kulislerde son konuşulan iddialara göre Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu diziye gelecek bölümlerde veda edecek. Dizide Behice karakterinin intihar edeceği ve Çukurova'daki hikayesinin biteceği çok konuşulan iddialar arasında yer alıyor. İzleyiciler şimdi dizide neler olacağını merak ediyor.

BİR AYRILIK DAHA

Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.