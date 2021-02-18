Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 18.02.2021 16:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2021 16:42
    ABONE OL

    ? !

    ? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Seda Sayan’ın sunuculuğu ile Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan fenomen yarışmada heyecan dolu anlar vardı. Salatayı yetiştiremeyen 4 gelin puanlarını -2 olarak almak zorunda kaldı. Peki Gelinim Mutfakta’da bugünün puanları nasıl şekillendi, çeyrek altını hangi yarışmacı aldı? İzlemeyi kaçıranların merak ettiği haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorusunun merakla ve heyecanla araştırılan yanıtı açıklandı. Yarışmacıların günün konseptine göre yaptığı yemeklere sunucu Seda Sayan ve kayınvalideler puanlarını verdi. Haftanın dördüncü gününde, haftanın finalinden bir gün önce günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta'da eksi puan ile güne başlayan yarışmacılardan hangisi şanslı oldu? 18 Şubat Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

    18 ŞUBAT PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Zeynep oldu.

    Aysun: 11

    Zeynep: 20

    Ayten: 19

    Esra: 7

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (12 ŞUBAT)

    Haftanın en düşük puanını alan gelin 63 puan ile Damla oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (12 ŞUBAT)

    Haftanın birincisi toplam 92 puan ile Zeynep oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Aslen Azerbaycanlı olan Ayten, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalide Neriman Hanım, gelinin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi. Eşiyle internetten tanıştığını ve 2 yıl beklediğini anlatan Ayten, eşiyle tanıştan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi. 6 senelik evli olan Ayten'in bir kızı var ve kendi işini yapıyor. Genç yarışmacı online ayakkabı satışı yapıyor.

        GELİNİM MUTFAKTA ESRA KİMDİR?

        atma Hanım 52 yaşında. 2 damadı var. Esra Hanım tek gelini. Maske imalatında çalışıyor. Yarışmada geliniyle birlikte tüm altınlara talip. Yayınlanan fragmanda da Karadeniz rüzgarı estireceğinin sinyalini verdi.Esra'nın kaynanası, eğlenceli tavırlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Gelini ile bir örnek giyinmesi ise, diğer yarışmacı gelinlerin ve kaynanaların diline düşüyor. Gelinine olan sert yaklaşımı da gözlerden kaçmıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 18 Şubat Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu!