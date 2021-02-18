Gelinim Mutfakta günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorusunun merakla ve heyecanla araştırılan yanıtı açıklandı. Yarışmacıların günün konseptine göre yaptığı yemeklere sunucu Seda Sayan ve kayınvalideler puanlarını verdi. Haftanın dördüncü gününde, haftanın finalinden bir gün önce günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta'da eksi puan ile güne başlayan yarışmacılardan hangisi şanslı oldu? 18 Şubat Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
18 ŞUBAT PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Zeynep oldu.
Aysun: 11
Zeynep: 20
Ayten: 19
Esra: 7
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (12 ŞUBAT)
Haftanın en düşük puanını alan gelin 63 puan ile Damla oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (12 ŞUBAT)
Haftanın birincisi toplam 92 puan ile Zeynep oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.