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    • 15.02.2021 18:00
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    • 15.02.2021 18:01
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    Hanzade'nin gezmediği yarışma yok! Hastalığı merak edilen meğer eşiyle araba almak için de yarışmış

    kuşkusuz en çok konuşulan ismi gönüllüler takımının 33 yaşındaki yarışmacısı . Yarışma başından bu yana bir türlü kendisinden beklenen performansı veremeyen Hanzade Ofluoğlu diğer bir yandan büyük sms potansiyeliyle dikkatleri çekiyor. Aslında Hanzade Ofluoğlu'nu pek çoğumuz öncesinden tanıyoruz. Hayatlarımızda ilk olarak Var Mısın Yok Musun? adlı yarışmayla giren Hanzade Ofluoğlu sonrasında sunucu olarak kariyerine devam etti. SaygunOfluoğlu'yla evli olan Hanzade Ofluoğlu hakkındaki bu gerçek ise herkesi şaşırttı. Meğer Hanzade yarışma yarışam gezmiş. Bakın nasıl.

    Survivor Hanzade'nin gezmediği yarışma yok!

    Survivor Hanzade'nin gezmediği yarışma yok! Hastalığı merak edilen Hanzade Ofluoğlu meğer eşiyle araba almak için de yarışmış... 14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor.

    Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Hanzade Ofluoğlu. Beklenen performansı veremeyen, eleme potalarının vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Hanzade Ofluoğlu hakkında bakın ortaya neler çıktı neler...

    Bu sene Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler Takımında yer alan Hanzade araştırılıyor.

    1988 İzmir doğumlu Hanzade Durmuş Ofluoğlu'nu ilk olarak tanıdığımı yer Var Mısın Yok Musun oldu?. Hanzade daha önce Var mısın? Yok musun? yarışmasında 39 bin TL kazandı.

        Sonrasında Acun Medya'nın sunucularından biri olan Hanzade Ofluoğlu Yok Böyle Dans ve şu an yarışmacısı olduğu Survivor'ın sunucuları arasında yer aldı.

        Bir dönem TV 8 ekranlarında sunuculuk yapan Hanzade Ofluoğlu 2 yıl boyunca hastalığıyla uğraştı.

        SURVIVOR HANZADE HASTALIĞI NEDİR?

        Hanzade Ofluoğlu geçirdiği ağır hastalık ile ilgili konuştu. Bir dönem obsesif kompülsif bozukluk ile mücadele eden Hanzade, 2,5 yılda normale dönebildiğini anlattı.

        Takıntı-zorlantı bozukluğu olarak da adlandırılan obsesif kompulsif bozukluk; kişinin tekrarlayıcı, rahatsız edici, kaygı verici, utandırıcı, korkutucu düşünceler, şüpheler, mantık dışı isteklerle mücadele ettiği; tüm bu olumsuzlukları kontrol edebilmek için, sıkıntısını bir nebze de olsa azaltmak için tekrarlayıcı bazı davranışları veya zihinsel uğraşları yerine getirdiği bir psikiyatrik bozukluktur.

            ARABA İÇİN DE YARIŞMIŞ

            Hanzade adeta bir ekran müdavimi. Hanzade Ofluoğlu ve eşi Saygun Ofluoğlu'nun bir dönem Yaparsın Aşkım adlı televizyon programda yer aldığı ortaya çıktı.

            Peki pek çok yarışmada yer alan ve şu an Survivor 2021 kadrosunda yer alan Hanzade Ofluoğlu kim? Eşi Saygun kim?

            Survivor Hanzade kimdir?

            Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade aslen İzmirli'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Hanzade Survivor, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

            Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye onu tanıdı. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı.

                2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan "Yok Böyle Dans" programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında görev aldı.

                Hanzade Durmuş, 2005 yılından beri üniversiteden tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlendi.

                Saygun Ofluoğlu kimdir?

                Saygun Ofluoğlu, 2010 yılında Hanzade Ofluoğlu ile dünyaevine girmiştir. 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme ve Yönetim bölümünden mezun olan Saygun Ofluoğlu, aynı yıl PepsiCo'da satış müdürü olarak göreve başladı.

                2008 yılında Philip Morris firmasında iş geliştirme sorumlusu olarak görev alan Saygun Ofluoğlu, 2012 yılından bu yana Koç Üniversitesi Rams Genel Müdürlüğü'nü üstlenmektedir.
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                Haberler Magazin Survivor Hanzade'nin gezmediği yarışma yok! Hastalığı merak edilen Hanzade Ofluoğlu meğer eşiyle araba almak için de yarışmış