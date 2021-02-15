Survivor Hanzade'nin gezmediği yarışma yok! Hastalığı merak edilen Hanzade Ofluoğlu meğer eşiyle araba almak için de yarışmış... 14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor.
Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Hanzade Ofluoğlu. Beklenen performansı veremeyen, eleme potalarının vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Hanzade Ofluoğlu hakkında bakın ortaya neler çıktı neler...
Bu sene Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler Takımında yer alan Hanzade araştırılıyor.
1988 İzmir doğumlu Hanzade Durmuş Ofluoğlu'nu ilk olarak tanıdığımı yer Var Mısın Yok Musun oldu?. Hanzade daha önce Var mısın? Yok musun? yarışmasında 39 bin TL kazandı.