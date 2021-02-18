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    • Magazin
    • 18.02.2021 17:21
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    • 18.02.2021 17:29
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    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırılıyor. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada haftanın dördüncü gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. Haftanın finalinden bir gün önce puanların nasıl şekillendiği merak konusu oldu. Bugünün konseptinde marka yüzü olunan bir markanın lansmanına gitmek vardı ve Kadıköy’de kombin oluşturdular. İşte haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Günün en yüksek puanını alarak ekstra 500 TL bütçeyi kazanan kız ve erkek yarışmacılar kimler oldu? Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmayı bugün izlemeyi kaçıranlar puanların nasıl şekillendiğini merak etti. Rekabetin bir an bile eksik olmadığı yarışmada eğlenceli anlar da yaşandı. 18 Şubat Perşembe Doya Doya Moda puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

    18 ŞUBAT PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Diğer yarışmacılardan en yüksek puanı alan kız yarışmacı Bİrben olurken, erkek yarışmacı ise Arif oldu ve yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kaptı.

    Elif: 25
    Ceren: 14
    Özde: 17
    Birben: 8
    Rabia: 12
    Tuğçe: 8

    Batıcan: 9
    Arif: 20
    Meriç: 8
    Mehmet: 7
    Adnan: 20
    Ali Nail: 20

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (12 ŞUBAT)

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (12 ŞUBAT)

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ahmet özel izin aldı ve bir süreliğine yarışmada olmayacak bu nedenle erkeklerde eleme yapılmadı. Kızlardan ise Selin yarışmaya veda eden isim oldu.

    YENİ ÖDÜL SİSTEMİ!

    Günün en şık kız ve erkekler her gün ödül alacak. Kızlar en şık kızı, erkekler en şık erkeği seçecek. Eşit sayı çıkarsa kızlar için erkeklere, erkekler için ise kızlardan isim istenecek. Yarışmacılara verilen zarflara isimler yazılacak. Programın sonunda ödül söylenecek.

        DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?

        Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.

        DOYA DOYA MODA ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?

        Alper'in vedası ardından Doya Doya Moda'ya Adnan Kızıltaş katıldı. Aslen İranlı olan Kızıltaş, 1992 yılında Kars Kağızman'da dünyaya geldi. Ankara'da kendisine ait bir mağazası var. Adnan Kızıltaş, Doya Doya Moda'ya katılma nedeni şu sözlerle açıklamıştı; "Bugüne kadar modayla ilgili hep kadınlar ön plandaydı, bilmiyorlar ki artık erkekler de giyinmeyi bir o kadar çok seviyor ve tarzını konuşturabiliyor. Ben de buraya tarzımı konuşturmaya ve bir şeyler öğretmeye geldim." İlk olarak Kısmetse Olur programıyla tanınan ve o dönemde aşk yaşadığı Didem Delen'le birlikteliği çok konuşulan Adnan Kızıltaş, bekar.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 18 Şubat Perşembe Doya Doya Moda puan durumu!