Masumlar Apartmanı'nda 'olaylar' sosyal medyaya taştı Merve Dizdar için ağzına geleni söyledi 'Her şeyinden çok sıkıldım!'... TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Han, Gülben, Safiye, İnci etrafında şekillenen bir hikayenin izleyiciye sunulduğu Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümleri merakla bekleniyor. İzleyici fragmanları ve yeni bölümleri bekleyedursun, Masumlar Apartmanı'nın sosyal medya ayağı da oldukça hareketli...
TRT 1'in sevilen dizisi "Masumlar Apartmanı", ilk bölümünden beri herkesin dikkatini çekti ve çok geçmeden reytinglerde ilk sıraya yerleşti. Düzenli olarak takip etmeyenler bile dizide neler olup bittiğini biliyor. Sevgi görmeden büyüyen ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklara sahip kardeşlerin öyküsünü anlatan dizi, alışılmamış senaryosu ve başarılı oyunculukları sayesinde bu başarıyı yakaladı.
Özellikle yıllar sonra dizi setlerine geri dönen Ezgi Mola ve son yılların en hızla yükselen isimlerinden Merve Dizdar, başarılı oyunculuk performanslarıyla bol bol kendilerinden söz ettiriyor. İkili, her fırsatta çok iyi dost olduklarından bahsediyor. Ama bugün sette oldukça gergin anlar yaşadılar, diğer rol arkadaşları Esra Ruşan'ın da katkılarıyla.