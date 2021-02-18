TRT 1'in sevilen dizisi "Masumlar Apartmanı", ilk bölümünden beri herkesin dikkatini çekti ve çok geçmeden reytinglerde ilk sıraya yerleşti. Düzenli olarak takip etmeyenler bile dizide neler olup bittiğini biliyor. Sevgi görmeden büyüyen ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklara sahip kardeşlerin öyküsünü anlatan dizi, alışılmamış senaryosu ve başarılı oyunculukları sayesinde bu başarıyı yakaladı.