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    • 18.02.2021 10:47
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    'nda 'olaylar' sosyal medyaya taştı için ağzına geleni söyledi 'Her şeyinden çok sıkıldım!'

    ekranların izleyici karşısına çıkan , bu sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olmaya aday. Temizlik takıntısı olan Safiye'den, dispozofobi hastası Han'a, obsesif bozukluk yaşayan Gülben'den, mazoşist Neriman'a tüm oyuncularıyla ve karakterleriyle hafızalara yerleşen Masumlar Apartmanı aynı zamanda sosyal medyada da mizah unsuru oldu. Oyuncu kadrosunda , , , gibi isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı'nın seti de hayli hareketli. Öyle ki dizinin oyuncularının sosyal medya paylaşımları da bunu ele veren cinsten.

    Masumlar Apartmanı'nda 'olaylar' sosyal medyaya taştı

    Masumlar Apartmanı'nda 'olaylar' sosyal medyaya taştı Merve Dizdar için ağzına geleni söyledi 'Her şeyinden çok sıkıldım!'... TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Han, Gülben, Safiye, İnci etrafında şekillenen bir hikayenin izleyiciye sunulduğu Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümleri merakla bekleniyor. İzleyici fragmanları ve yeni bölümleri bekleyedursun, Masumlar Apartmanı'nın sosyal medya ayağı da oldukça hareketli...

    TRT 1'in sevilen dizisi "Masumlar Apartmanı", ilk bölümünden beri herkesin dikkatini çekti ve çok geçmeden reytinglerde ilk sıraya yerleşti. Düzenli olarak takip etmeyenler bile dizide neler olup bittiğini biliyor. Sevgi görmeden büyüyen ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklara sahip kardeşlerin öyküsünü anlatan dizi, alışılmamış senaryosu ve başarılı oyunculukları sayesinde bu başarıyı yakaladı.

    Özellikle yıllar sonra dizi setlerine geri dönen Ezgi Mola ve son yılların en hızla yükselen isimlerinden Merve Dizdar, başarılı oyunculuk performanslarıyla bol bol kendilerinden söz ettiriyor. İkili, her fırsatta çok iyi dost olduklarından bahsediyor. Ama bugün sette oldukça gergin anlar yaşadılar, diğer rol arkadaşları Esra Ruşan'ın da katkılarıyla.

        MERVE DİZDAR HUZURSUZLUĞU

        Dizi sayesinde yıldızı parlayan isimlerden biri de Esra Ruşan. Sosyal medya sağ olsun, kendisinin ne kadar ilginç ve eğlenceli biri olduğunu görmeyen kalmadı.

        Dizi setinin en neşeli oyuncularından biri olan Esra Ruşan, daha önce "Vatanım Sensin" dizisinde beraber oynadığı Merve Dizdar'la da yakın arkadaş. Ama Merve Dizdar'ın giderek artan popülerliği onu sinir etmiş belli ki. Üstelik, Ezgi Mola'yı da kendi tarafına çekmiş. İşte Merve Dizdar'a karşı kurdukları ittifak.

        SETTE KEYİFLİ ANLAR

        Esra Ruşan'ın anlattıklarına göre, sette Merve Dizdar'a özel şişede su, özel yemek, kendine ait bir oda gibi imkanlar da varmış. Esra Ruşan, Merve Dizdar'dan rahatsızlığını şu sözlerle dile getiriyor önce ' Yeter artık, Merve Dizdar'a cam şişede su geliyor.'

            Sonrasında da Ezgi Mola boş durur mu. Bir anda Ezgi Mola'nın 'Yeter, yeter' diyerek su şişesini tekmelemesi sonrasında Merve Dizdar kahkahalara boğuldu ve o anları 'inanıyorum' sözüyle, gülerek izledi. Ama Esra Ruşan'ın tepkisi bununla sınırlı kalmadı.

            Diğer bir videoda Esra Ruşan'ın sözleri ve sonunda verdiği tepki ise hayli komik. 'Sularının özel camda gelmesinden, özel yemeğinden, odasından, yüksekliğinden, kahkasından, programlarından, sinema filminden her şeyinden çok sıkıldım' diyen Esra Ruşan'ın, uzun uzun arkadaşını çekiştirdikten sonra, "Aaa, Merve" diye bitirişi de ayrıca güldürdü.

            ESRA RUŞAN KİMDİR?

            Ruşan, 1983 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan isim, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başladı. Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide oynadı. 2012'de Ustura Kemal, 2020'de Masumlar Apartmanı dizileri kadrosunda yer aldı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor. Esra Ruşan, 1.68 cm boyunda ve 58 kilodur. 6 yıldır evli olduğu yönetmen Fatih Kızılgök ile Kasım 2020'de boşandı.

            ESRA RUŞAN'IN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

            Yarım Kalan Aşklar (Saadet, TV Dizisi 2020)

            Masumlar Apartmanı (Esra, TV Dizisi 2020)

            Atiye (TV Dizisi 2019)

            Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Kübra, Sinema Filmi 2017)

            Vatanım Sensin (TV Dizisi Emine Bacı, 2017)

            Dünyanın En Güzel Kokusu (Kübra, Sinema Filmi 2016)

            Tatlı Küçük Yalancılar (Melis, TV Dizisi)

            Ustura Kemal (Gülnaz, TV Dizisi 2012)

            Küçük Günahlar (Şilan, Sinema Filmi 2010)

            Ada: Zombilerin Düğünü (Gamze, Sinema Filmi 2009)

            Aşk Yakar (Bahar, TV Dizisi 2008)

            Kurtlar Vadisi Terör (Sinema Filmi 2007)

            Ayrılık (Ela, TV Dizisi 2007)

            Arka Sokaklar (Sedef, TV Dizisi 2006)
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