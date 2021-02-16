Dizide oynadığı Safiye karakterinin temizlik takıntısı bir kişiliğe sahip olması Ezgi Mola'yı gerçek hayatta da etkiliyor. Bu durum Mola'nın yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelirken sosyal medyada çok konuşulan isimlerden birisi oluyor. Bunun yanı sıra Ezgi Mola'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gerçek hayatta da titiz olduğu görülüyor.