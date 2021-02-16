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    • Magazin
    • 16.02.2021 14:45
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    • 16.02.2021 14:45
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    'nda olaylar set dışına taştı 'nın elinden zor aldılar! Dizinin Safiye'si hızını alamayınca...

    Ünlü oyuncu , 'nda canlandırdığı Safiye karakteriyle uzun zamandan sonra ekranlara bir döndü pir döndü. 'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda temizlik takıntısı olan Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, izleyicinin aklına kısa sürede yer edindi, sosyal medyada mizah unsuru oldu. Masumlar Apartmanı’nın ön planda tutulan Safiye, oyunculuğunun hakkını veriyor. Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı dizide Safiye, sarsıcı geçmişiyle tüyleri diken diken ederken diğer bir yandan da geçmişiyle yüzleşiyor. Tüm bunların yanında hem ailesi idare etmeye hem de hayatını idare ettirmeye çalışıyor. Anlaşılan o ki bu karakter Ezgi Mola'da büyük bir iz bırakacak. Bakın neden.

    Ezgi Mola'nın elinden zor aldılar!

    Masumlar Apartmanı'nda olaylar set dışına taştı Ezgi Mola'nın elinden zor aldılar! Dizinin Safiye'si hızını alamayınca... TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri. Sosyal medyada oldukça aktif olan ve milyonlarca takipçisi bulunan Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, oyunculuğunun hakkını verirken, sosyal medyada gündem yaratmaya da devam ediyor.

    Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Ezgi Mola, uzun bir aradan sonra Safiye karakteriyle ekranlara gelerek milyonların hayran kaldığı bir kişi oldu. Masumlar Apartmanı'nın ön planda tutulan Safiye, oyunculuğunun hakkını veriyor. Sosyal medyada sıkça yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Ezgi Mola, takipçilerine esprili paylaşım yapmayı unutmuyor.

    Dizide oynadığı Safiye karakterinin temizlik takıntısı bir kişiliğe sahip olması Ezgi Mola'yı gerçek hayatta da etkiliyor. Bu durum Mola'nın yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelirken sosyal medyada çok konuşulan isimlerden birisi oluyor. Bunun yanı sıra Ezgi Mola'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gerçek hayatta da titiz olduğu görülüyor.

        Ezgi Mola'nın yaptığı paylaşımlarda temizlik hallerini, kullandığı temizlik ürünlerini ve pek çok aleti paylaşmakta.

        Bunun yanı sıra Mustafa Aksakallı'nın Ezgi Mola'yı gizli çekimleri de sık sık sosyal medyada gündem olmakta. Evinde ne zaman temizlik yaptığını gören takipçiler, Safiye ile karşılaştırma yapıyor.

        Öte yandan esprili bir kişiliğe sahip olan Ezgi Mola, yaptığı paylaşımlarla takipçilerine kahkaha attırıyor. Zaman zaman Safiye'nin hallerini günlük hayatında canlandıran Mola, sosyal medyanın neşesi haline geliyor.

            Geçtiğimiz günlerde yine kameralara yakalanan Ezgi Mola, süpürgeli pozu ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu görüntü üzerine dizinin yapım şirketi "Ev yetmedi sıra sokaklarda mı Safiye? notuyla güldürdü.

            Ezgi Mola'da bu paylaşımı kendi hesabı üzerinden paylaşarak takipçilerini bir kez daha neşelendirdi. Sıkça temizlik paylaşımlarıyla gündeme gelen Mola, bir taraftan Safiye diğer taraftan Ezgi Mola günün her alanında temizlik konu ediniyor.

            Mola'nın paylaşımları takipçilerini güldürmeye devam ederken oyuncunun en son yaptığı paylaşım bir öncekilerden daha fazla konuşuldu.
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