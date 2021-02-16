Masumlar Apartmanı'nda olaylar set dışına taştı Ezgi Mola'nın elinden zor aldılar! Dizinin Safiye'si hızını alamayınca... TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri. Sosyal medyada oldukça aktif olan ve milyonlarca takipçisi bulunan Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, oyunculuğunun hakkını verirken, sosyal medyada gündem yaratmaya da devam ediyor.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Ezgi Mola, uzun bir aradan sonra Safiye karakteriyle ekranlara gelerek milyonların hayran kaldığı bir kişi oldu. Masumlar Apartmanı'nın ön planda tutulan Safiye, oyunculuğunun hakkını veriyor. Sosyal medyada sıkça yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Ezgi Mola, takipçilerine esprili paylaşım yapmayı unutmuyor.
Dizide oynadığı Safiye karakterinin temizlik takıntısı bir kişiliğe sahip olması Ezgi Mola'yı gerçek hayatta da etkiliyor. Bu durum Mola'nın yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelirken sosyal medyada çok konuşulan isimlerden birisi oluyor. Bunun yanı sıra Ezgi Mola'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gerçek hayatta da titiz olduğu görülüyor.