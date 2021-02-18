Kuruluş Osman'dan EDHO'ya gönülleri çalacak transfer! Bütün yıldızları tek tek kadrosunda toplamıştı! O oyuncu meğer... ATV ekranlarında salı ve çarşamba gecelerinde çok konuşulmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kuruluş Osman dizileri arasında bir oyuncu transferine imza atıldı. Kuruluş Osman'da çömlekçi İdris karakterine hayat veren Bahtiyar Engin, Alparslan'ın vurulmasıyla aksiyonun dozunu iyice artıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katılıyor. Ünlü oyuncu Bahtiyar Engin'in dizide hangi rolü canlandıracağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı.

KURULUŞ OSMAN'DAN EDHO'YA GÖNÜLLERİ ÇALACAK TRANSFER!

Bahtiyar Engin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldı. Dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandıran transfer haberi sonrası gözler Bahtiyar Engin'in EDHO'da hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor.