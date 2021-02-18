Kuruluş Osman'dan EDHO'ya gönülleri çalacak transfer! Bütün yıldızları tek tek kadrosunda toplamıştı! O oyuncu meğer... ATV ekranlarında salı ve çarşamba gecelerinde çok konuşulmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kuruluş Osman dizileri arasında bir oyuncu transferine imza atıldı. Kuruluş Osman'da çömlekçi İdris karakterine hayat veren Bahtiyar Engin, Alparslan'ın vurulmasıyla aksiyonun dozunu iyice artıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katılıyor. Ünlü oyuncu Bahtiyar Engin'in dizide hangi rolü canlandıracağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı.
KURULUŞ OSMAN'DAN EDHO'YA GÖNÜLLERİ ÇALACAK TRANSFER!
Bahtiyar Engin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldı. Dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandıran transfer haberi sonrası gözler Bahtiyar Engin'in EDHO'da hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor.
BAHTİYAR ENGİN KİMDİR?
Bahtiyar Engin, 13 Ağustos 1965 Ordu doğumlu Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. 1983 yılında Ordu Lisesi'nden mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer aldı. 2006/2007 yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Sanatçı, tiyatro aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Ayrıca Crysis ve Crysis Warhead da Çavuş Sykesi(Psycho) Türkçe seslendirmiştir.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ:
Jet Sosyete (2018) – Zeki (13. bölüm)
Hayati ve Diğerleri 2017-2018 (1-6.Bölüm Final)
Ali Baba ve Yedi Cüceler – 2015