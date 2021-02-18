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    • Magazin
    • 18.02.2021 10:34
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    • 18.02.2021 10:34
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    'dan 'ya gönülleri çalacak transfer! Bütün yıldızları tek tek kadrosunda toplamıştı! O oyuncu meğer...

    Aksiyonun dozunu sürekli artıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bir transfere daha imza attı. Dizide bu hafta Alparslan'ın vurulmasıyla başlayan yeni devirde neler olacağı merak ediliyor. Kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken diziye yeni isimler katılıyor. Son olarak dizisindeki çömlekçi İdris (David) karakteriyle performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldı. Dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandıran transfer haberi sonrası gözler Bahtiyar Engin'in 'da hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman'dan EDHO'ya gönülleri çalacak transfer!

    Kuruluş Osman'dan EDHO'ya gönülleri çalacak transfer! Bütün yıldızları tek tek kadrosunda toplamıştı! O oyuncu meğer... ATV ekranlarında salı ve çarşamba gecelerinde çok konuşulmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kuruluş Osman dizileri arasında bir oyuncu transferine imza atıldı. Kuruluş Osman'da çömlekçi İdris karakterine hayat veren Bahtiyar Engin, Alparslan'ın vurulmasıyla aksiyonun dozunu iyice artıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katılıyor. Ünlü oyuncu Bahtiyar Engin'in dizide hangi rolü canlandıracağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı.

    KURULUŞ OSMAN'DAN EDHO'YA GÖNÜLLERİ ÇALACAK TRANSFER!

    Bahtiyar Engin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldı. Dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandıran transfer haberi sonrası gözler Bahtiyar Engin'in EDHO'da hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor.

    BAHTİYAR ENGİN KİMDİR?

    Bahtiyar Engin, 13 Ağustos 1965 Ordu doğumlu Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. 1983 yılında Ordu Lisesi'nden mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer aldı. 2006/2007 yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Sanatçı, tiyatro aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Ayrıca Crysis ve Crysis Warhead da Çavuş Sykesi(Psycho) Türkçe seslendirmiştir.

    FİLMLERİ VE DİZİLERİ:

    Jet Sosyete (2018) – Zeki (13. bölüm)
    Hayati ve Diğerleri 2017-2018 (1-6.Bölüm Final)
    Ali Baba ve Yedi Cüceler – 2015

        The Avengers 2:Age Of Ultron -(Ultron'un seslendirmesi) – 2015[1]
        Ulan İstanbul – Vahid Akça – (Konuk Oyuncu) – 2014
        Pek Yakında – Efektçi Ali – 2014
        Kurtlar Vadisi Pusu Adsız – 2014
        Aşk Oyunu – 2014
        Karınca Kapanı – 2014
        Galip Derviş – Plakçı (Konuk Oyuncu) – 2013
        Ben Onu Çok Sevdim – Mükerrem Sarol – 2013

        Yalan Dünya – 2012
        Keşanlı Ali Destanı – 2012
        Crysis Warhead – 2009
        Orada – 2009
        Benim Annem Bir Melek – 2008
        Kollama-2008
        Kabadayı-2007
        Göbek Bağı – 2007
        Semum – 2007
        Avrupa Yakası (dizi) – 2006

        Hokkabaz- 2006
        Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç – 2006
        İnşaat – 2003
        Vizontele Tuuba – 2003
        Ölümsüz Aşk – 2003
        Dar Alanda Kısa Paslaşmalar – 2000
        Üzgünüm Leyla – 2000
        Parça Pinçik – 2000
        Bizim Çocuklar – 2000
        Yılan Hikayesi – 1999
        Laleli'de Bir Azize – 1998
        Tatlı Kaçıklar – 1996
        Çiçek Taksi – 1995
        Şaban Askerde – 1993
        Teleflaş – 1992
        İz Peşinde – 1989
        Hanım – 1988

            ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI

            Bezirgan : İstanbul Halk Tiyatrosu
            Yolcu : İstanbul Şehir Tiyatrosu
            Doğumgünü Partisi : Harold Pinter – İstanbul Şehir Tiyatrosu
            Alevli Günler : Irmak Bahçeci – İstanbul Halk Tiyatrosu
            Gagarin Sokağı : Gregory Burke – İstanbul Şehir Tiyatrosu
            Kırmızı Pazartesi (oyun) : Gabriel García Márquez – İstanbul Şehir Tiyatrosu
            Size Öyle Geliyorsa Öyledir : – İstanbul Şehir Tiyatrosu
            Can Tarlası : Kemal Kocatürk – İstanbul Halk Tiyatrosu
            Danton'un Ölümü : Geoorge Büchner – İstanbul Şehir Tiyatrosu
            Barut Fıçısı : Dejan Dukovski – İstanbul Şehir Tiyatrosu
            Trendeki Derviş : Tevfik El- Hekim – İstanbul Şehir Tiyatrosu
            Schweyk İkinci Dünya Savaşında : Bertolt Brecht – İstanbul Şehir Tiyatrosu

            Kedi İle Palyaço
            Woyzeck : Geoorge Büchner – İstanbul Şehir Tiyatrosu
            Romeo İle Juliette : William Shakespeare – İstanbul Şehir Tiyatrosu
            Evliya Çelebi
            Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay – İstanbul Şehir Tiyatrosu
            Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht – İstanbul Şehir Tiyatrosu
            Ne Hepsi Ne Hiçbiri
            Oidipus & Oidipus Kolonosta : İstanbul Şehir Tiyatrosu

            Pencere
            Sahibinin Sesi (Yön.Yard)
            Monserrat
            Kara Komplo
            Büğülü Göl
            Altı Derece Uzak
            Gölgenin Canı
            Theope : Coşkun Büktel – İstanbul Şehir Tiyatrosu
            Mavi Masal
            Barışa Şans Verin

                Roz.&Guil. Ödüller : Tom Stoppard – Tiyatro Odası
                Cennetlik Kaynana
                Ah Şu Gençler : Turgut Özakman
                Bebek Uykusu
                Kasabamız
                Hamlet : William Shakespeare
                Üç Kızkardeş : Anton Çehov
                Yalancı
                Barış
                Keloğlan
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