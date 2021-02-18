Survivor Yiğit Poyraz'ın gerçekleri ifşa oldu sonra bakın daha neler neler! Henüz reklam yıldızı gerçeği şaşırtmışken bir gerçek daha ortaya çıktı. Survivor 2021 yarışması bu yıl da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Gönüllüler ve ünlüler takımında birbirinden iddialı yarışmacılar bulunuyor. Survivor 2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yarışmanın başından bu yana çok konuşulan isimlerden biri 26 yaşındaki Poyraz. Asıl adı Yiğit Alp Poyraz olan yarışmacı parkurlardaki başarısı, eğitimi ve yakışıklılığıyla çok konuşuluyor. Yiğit Alp Poyraz'ın Somer Sivrioğlu'nun restoranında çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ancak şoke eden gerçekler bitmek bilmiyor. İşte daha bakın daha neler neler ortaya çıktı

Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz, nam-ı diğer Poyraz en çok konuşulan isimlerden biri. Gönüllüler takımını kurtaran isimlerden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın bir reklam yıldızı olduğu ortaya çıktı. Tam bunun etkisi dinerken sevgilisiyle olan fotoğrafı şaşkınlık yarattı.