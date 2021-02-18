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    • 18.02.2021 11:58
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    • 18.02.2021 11:58
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    Survivor Yiğit Poyraz'ın gerçekleri ifşa oldu sonra bakın daha neler neler! Henüz reklam yıldızı gerçeği şaşırtmışken...

    Her yıl ekranlarında heyecanla izlenen Survivor'da yarışmacıların özel hayatları merak konusu oluyor. Yarışmanın sıkı takipçileri yarışmacıların sevgilisini ve mesleğini merak ediyor. ve takımında bu yıl yine dikkat çeken pek çok isim kadroda yer aldı. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden birisi de oluyor. Herkes onu nam-ı diğer Poyraz olarak biliyor. Yarışmanın en çok konuşulan ve gönüllüler takımını kurtaran isim olarak anılan Yiğit Alp Poyraz'ın bir reklam yıldızı olduğu ortaya çıkmıştı. Henüz tam bunun etkisi devam ederken sevgilisiyle olan fotoğrafı hayranlarını şaşırttı.

    Survivor Yiğit Poyraz'ın sevgilisi ortaya çıktı!

    Survivor Yiğit Poyraz'ın gerçekleri ifşa oldu sonra bakın daha neler neler! Henüz reklam yıldızı gerçeği şaşırtmışken bir gerçek daha ortaya çıktı. Survivor 2021 yarışması bu yıl da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Gönüllüler ve ünlüler takımında birbirinden iddialı yarışmacılar bulunuyor. Survivor 2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yarışmanın başından bu yana çok konuşulan isimlerden biri 26 yaşındaki Poyraz. Asıl adı Yiğit Alp Poyraz olan yarışmacı parkurlardaki başarısı, eğitimi ve yakışıklılığıyla çok konuşuluyor. Yiğit Alp Poyraz'ın Somer Sivrioğlu'nun restoranında çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ancak şoke eden gerçekler bitmek bilmiyor. İşte daha bakın daha neler neler ortaya çıktı

    Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz, nam-ı diğer Poyraz en çok konuşulan isimlerden biri. Gönüllüler takımını kurtaran isimlerden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın bir reklam yıldızı olduğu ortaya çıktı. Tam bunun etkisi dinerken sevgilisiyle olan fotoğrafı şaşkınlık yarattı.

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sunduğu seyirciyi ekrana kilitleyen efsane yarışma Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ediyor. Adadaki zorlu mücadelesiyle adından söz etiiren Survivor yarışmacı kadrosuyla da dikkat çekiyor. Özellikle gönüllüler takımının yakışıklı yarışmacısı Poyraz'ın özel hayatı sosyal medyada merak konusu oldu.

    Survivor'ın başarılı isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın daha önce Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranında çalıştığı ortaya çıkmıştı hatırlarsınız. Genç yarışmacı bu macerasını şöyle anlatmıştı "Üniversite üçüncü sınıfta 1 sene Avustralya'ya gittim ve eğitim aldım. O süre zarfında 1 sene Somer Şef'in restoranında çalıştım! Çok güzel bir maceraydı benim için."

        Yiğit Alp Poyraz hakkındaki bu bilgi herkesi şaşırtırken, çok daha şaşırtan gerçekler de ortaya çıktı. Meğer Yiğit Alp Poyraz bir reklam yıldızıymış aynı zamanda.

        1994 doğumlu yarışmacının bir giyim firmasının reklamında rol aldığı ortaya çıktı. Zaten tekstil mümessilliği yapan yarışmacı hakkında bu çok şaşırtıcı bir şey değil.

        Yiğit Alp Poyraz'ın bu kez de sevgilisiyle fotoğrafları sosyal medyada afişe oldu ve kısa sürede yayıldı.

            Her hafta SMS birinciliğini alan gönüllüler takımının final adaylarından gösterilen Yiğit Poyraz'ın sevgilisi ile çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

            Survivor Poyraz'ın sevgilisini öperken çektirdiği pozu ise gündem oldu. Ancak daha sonra çiftin ayrıldığı ve fotoğrafların eski olduğu gerçeği kısa sürede ortaya çıktı.

            SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

            Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü. 8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.
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            Haberler Magazin Survivor Yiğit Poyraz'ın gerçekleri ifşa oldu sonra bakın daha neler neler! Henüz reklam yıldızı gerçeği şaşırtmışken...