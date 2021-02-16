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    • Magazin
    • 16.02.2021 22:11
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    • 16.02.2021 22:13
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    Ünlü manken e yakalandı! "Salgının kucağına düştüm"

    Son dakika haberi... Ünlü manken , sosyal medya hesabı üzerinden e yakalandığını duyurdu. Akkaya yaptığı açıklamada, "O gün geldi çattı bendeniz de salgının kucağına düştüm. " ifadelerini kullandı.

    DHA
    O da yakalandı

    Ünlü manken , e yakalandı. Akkaya virüse yakalandığını sosyal medya üzerinden açıkladı.

    Deniz Akkaya, şu ifadeleri kullandı:
    "Elimde sopam evde covid kovaladığım bir zaman diliminden herkese merhaba. O gün geldi çattı bendeniz de salgının kucağına düştüm. Bu fotoğraftaki Deniz, aslen 5 günlük hasta imiş. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık gecene kadar sizlere, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım. Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz. 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıkla ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz"

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