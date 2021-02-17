Survivor kim elendi? 16 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Her bölümü heyecanla izlenen ve izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen yarışmada neler yaşandı? İletişim ödülünü kazanarak sevdikleriyle iletişim kurmak isteyen hem Ünlüler hem Gönüllüler takımı ellerinden gelen en iyi performansı sergiledi. Heyecan dolu ada konseyinde ise Survivor'a veda eden isim belli oldu. İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler…
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ada konseyi öncesinde, Ünlüler ve Gönüllüler takımı iletişim oyunu için kıran kırana bir mücadele ortaya koydu. Daha önce hiç iletişim oyunu kazanamayan Gönüllüler, Ünlüler'in ikinci kez bu oyunu kazanmaması için kıyasıya bir performans ortaya koydu. Bu hafta iletişim oyununu kazanan takım ise 10'a 8'lik skorla Ünlüler oldu.
SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Survivor Türkiye'de altıncı hafta SMS oylaması sıralaması eleme konseyinde belli oldu. Ünlüler takımı için yapılan SMS halk oylamasına göre birinci olan Batuhan, üçüncü ve son eleme adayı olarak Hayrettin'in adını verdi.
Eleme gecesinde adaylar Doğan, Çağrı ve Hayrettin oldu.