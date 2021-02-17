Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.02.2021 09:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2021 09:49
    ABONE OL

    ? ?

    Gündemde ? Sorusunun yanıtı merak edilerek heyecanla araştırılıyor. TV8’in fenomen yarışması akşam kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Her Salı olduğu gibi dün akşam da bir kişi hayallerine veda etmek durumunda kaldı. Ada konseyinde ismi yazılan eleme adaylarından en düşük SMS oyunu alarak Survivor’a veda eden yarışmacı hangisi oldu? Diğer yandan heyecan dolu bir iletişim oyunu vardı, hiç kazanamayan Gönüllüler bu kez başarılı olabildi mi? ? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi?

    Survivor kim elendi? 16 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Her bölümü heyecanla izlenen ve izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen yarışmada neler yaşandı? İletişim ödülünü kazanarak sevdikleriyle iletişim kurmak isteyen hem Ünlüler hem Gönüllüler takımı ellerinden gelen en iyi performansı sergiledi. Heyecan dolu ada konseyinde ise Survivor'a veda eden isim belli oldu. İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler…

    SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Ada konseyi öncesinde, Ünlüler ve Gönüllüler takımı iletişim oyunu için kıran kırana bir mücadele ortaya koydu. Daha önce hiç iletişim oyunu kazanamayan Gönüllüler, Ünlüler'in ikinci kez bu oyunu kazanmaması için kıyasıya bir performans ortaya koydu. Bu hafta iletişim oyununu kazanan takım ise 10'a 8'lik skorla Ünlüler oldu.

    SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Survivor Türkiye'de altıncı hafta SMS oylaması sıralaması eleme konseyinde belli oldu. Ünlüler takımı için yapılan SMS halk oylamasına göre birinci olan Batuhan, üçüncü ve son eleme adayı olarak Hayrettin'in adını verdi.

    Eleme gecesinde adaylar Doğan, Çağrı ve Hayrettin oldu.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Her hafta Salı günü gerçekleşen Survivor eleme gecesinde bir kişi daha şampiyonluk mücadelesine veda etti. Yarışmada SMS oylamasına çıkan eleme adayları; Eleme gecesinde adaylar Doğan, Çağrı ve Hayrettin oldu. Oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen Hayrettin'in elenen isim olması ise herkesi şaşkına çevirdi.

        SURVİVOR HAYRETTİN KİMDİR?

        Türk oyuncu, sunucu, komedyen Hayrettin, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi.

        Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu'nda başladı. Hayrettin, üniversitede bölümü olan reklamcılığı okurken sınıftan bi' grup arkadaşıyla videolar çekip internete koymaya başladı ve aynı zamanda üniversitenin tiyatro kulübünde arkadaşlarıyla beraber tiyatro çalışmalarında bulundu. 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları 'Kral Übü' oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Hayrettin bu oyunda kral Übü karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

        Survivorda kim elendi, bu akşam kim gitti İşte 16 Şubat Survivor 6. hafta SMS sıralaması ile bu hafta veda eden isim
        Üniversitenin son senesinde arkadaşlarıyla 'Issız Adam'ı izlemeye gitti ve 1 hafta içinde o filmi tiye alan 'Kızsız Adam'ı çektiler ve bu video o dönem önce internette, sonra televizyon ve basında geniş bir şekilde yer bulur. O videodan sonra Hayrettin sırasıyla 'Turkcell' reklam filmi, 'Gelecekten Bir Gün' sinema filmi, 'Doritos' reklam kampanyası ve kendi adını taşıyan 'Hayrettin' programını yaptı. 2010 senesinden sonra üniversiteler zincirinden oluşan, hatırı sayılır bir kitleye gösterilerde bulundu. 2013 yılında Harry isimli yarışma programını keyifle sundu.

        2013 yılı Eylül ayında kendisini geliştirmek için 1 yıl Amerika'nın Los Angeles şehrinde yaşadı. Hayrettin, zaman zaman Ti'ye aldığı video paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

        Hayrettin, Kalk Gidelim, İlk Öpücük, Vezir Parmağı gibi projelerle yer almıştır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Survivor kim elendi? 16 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?