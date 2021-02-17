SURVİVOR KİM ELENDİ?

Her hafta Salı günü gerçekleşen Survivor eleme gecesinde bir kişi daha şampiyonluk mücadelesine veda etti. Yarışmada SMS oylamasına çıkan eleme adayları; Eleme gecesinde adaylar Doğan, Çağrı ve Hayrettin oldu. Oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen Hayrettin'in elenen isim olması ise herkesi şaşkına çevirdi.

SURVİVOR HAYRETTİN KİMDİR?

Türk oyuncu, sunucu, komedyen Hayrettin, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi.

Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu'nda başladı. Hayrettin, üniversitede bölümü olan reklamcılığı okurken sınıftan bi' grup arkadaşıyla videolar çekip internete koymaya başladı ve aynı zamanda üniversitenin tiyatro kulübünde arkadaşlarıyla beraber tiyatro çalışmalarında bulundu. 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları 'Kral Übü' oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Hayrettin bu oyunda kral Übü karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.