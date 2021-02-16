Duyan inanamıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü. Adından sıkça söz ettiren Kerem Alışık, Türk Sinemasının usta isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu olmasının yanı sıra gösterdiği başarılı oyunculukla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın özel hayatı da sevenleri tarafından merak edilirken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü.
KEREM ALIŞIK KİMDİR?
Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 tarihinde İstanbul'da Nişantaşı'nda doğmuştur. Sinema oyuncusu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğludur. Yazar Attila İlhan dayısıdır.
Bir süre "Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü" futbol takımında oynamıştır. 1995 yılında "Fırtınalar" dizisiyle oyunculuğa başladı.
Askerliğini Gölcük'de bahriyeli olarak yaptı.
Tiyatro sahnesine ise ilk olarak Tiyatro Kedi'deHakan Altıner'in yönettiği "Fehim Paşa Konağı" adlı oyunla adımını attı.
2000 yılında İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın yaptığı "Dansöz" filmi ile yaşadı.
2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapmaktadır.
13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezinde düzenlenen 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin sunuculuğunu Berna Laçin ile beraber yaptı.
Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiir yazmaktadır. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.