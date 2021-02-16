12 Aralık 2015 tarihinde Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başlayan, Mary Shelley'in aynı adlı eserinden uyarlanan "frankenstein" adlı ve Şakir Gürzumar yönetimininde başrollerini Kerem Alışık,Cansel Elçin ve Deniz Uğur'un paylaştığı, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncularında rol aldığı tiyatro oyununda oynamıştı.

Filmleri :

Güncel - Bir Zamanlar Çukurova (TV Dizisi)

2015 - Kurtlar Vadisi Pusu - (İngiliz Ziya) (TV Dizisi)

2015 - Kara Kutu (Başkomiser Tekin) (TV Dizisi)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Fatin Rüştü Zorlu) (TV Dizisi)

2012 - Yol Ayrımı (Kamil Bey) (TV Dizisi)

2012 - Mevsim Çiçek Açtı

2011 - 72. Koğuş (sinema filmi)

2011 - Kara Murat Moranın Ateşi

2008 - Saddam'ın Askerleri (sinema filmi)

2007 - Kartallar Yüksek Uçar (TV Dizisi)

2006 - Kördüğüm (TV Dizisi)

2005 - Son Yüzleşme (TV Dizisi)

2005 - Mühim Olan Aşkımız

2005 - Horoz Sedat

2004 - Hababam Sınıfı Askerde (sinema filmi)

2004 - Hoşgeldin Hayat (sinema filmi)

2004 - Aşk Mahkumu (TV Dizisi)

2003 - A.G.A (TV Dizisi)

2003 - Şarkılar Seni Söyler (TV Dizisi)

2003 - Günah (TV Dizisi)

2002 - Deliboran Destanı (TV Dizisi)

2001 - Günah (TV Dizisi)

2000 - Yarın Geç Olmayacak

2000 - Kumru

2000 - Baykuşların Saltanatı (TV Dizisi)

2000 - Beyoğlu Rüyası (TV Dizisi)

2000 - Dansöz (sinema filmi)

2000 - Zehirli Çiçek (Dizi)

1999 - Hicran (TVDizisi)

1999 - Şükran Büfe (TV Dizisi)

1998 - Mualla (TV Dizisi)

1997 - Yanlış Saksının Çiçeği

1997 - Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)

1997 - Oyun Bitti (TV Dizisi)

1997 - Ah Nalan Ah

1995 - Fırtınalar

Murat Ünalmış: Kayseri