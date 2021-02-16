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    • 16.02.2021 20:49
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    Duyan inanamıyor! 'nın Fekeli'si hakkındaki o bilgi hayrete düşürdü! gerçekte...

    Duyan inanamıyor. 'nın Fekeli'si hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü. Adından sıkça söz ettiren Kerem Alışık, Türk Sinemasının usta isimlerinden 'ın oğlu olmasının yanı sıra gösterdiği başarılı oyunculukla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın özel hayatı da sevenleri tarafından merak edilirken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si hakkındaki bilgiler ve bir çok ünlünün memleketleri...

    Çukurova'nın Fekeli'si' hakkındaki şaşırtan gerçek!

    Duyan inanamıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık hakkındaki gerçek duyanları hayrete düşürdü. Adından sıkça söz ettiren Kerem Alışık, Türk Sinemasının usta isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu olmasının yanı sıra gösterdiği başarılı oyunculukla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın özel hayatı da sevenleri tarafından merak edilirken oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü.

    KEREM ALIŞIK KİMDİR?
    Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 tarihinde İstanbul'da Nişantaşı'nda doğmuştur. Sinema oyuncusu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğludur. Yazar Attila İlhan dayısıdır.

    Bir süre "Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü" futbol takımında oynamıştır. 1995 yılında "Fırtınalar" dizisiyle oyunculuğa başladı.

    Askerliğini Gölcük'de bahriyeli olarak yaptı.

    Tiyatro sahnesine ise ilk olarak Tiyatro Kedi'deHakan Altıner'in yönettiği "Fehim Paşa Konağı" adlı oyunla adımını attı.

    2000 yılında İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın yaptığı "Dansöz" filmi ile yaşadı.

    2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapmaktadır.

    13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezinde düzenlenen 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin sunuculuğunu Berna Laçin ile beraber yaptı.

    Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiir yazmaktadır. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.

        Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl'le evlendi. 1997 yılında boşandı. "Sadri" adında bir oğlu var. Kerem Alışık, 2010 yılından beri oyuncu Songül Öden ile birliktedir. Aralık 2015 ayında ayrıldılar.

        12 Aralık 2015 tarihinde Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başlayan, Mary Shelley'in aynı adlı eserinden uyarlanan "frankenstein" adlı ve Şakir Gürzumar yönetimininde başrollerini Kerem Alışık,Cansel Elçin ve Deniz Uğur'un paylaştığı, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncularında rol aldığı tiyatro oyununda oynamıştı.

        Filmleri :
        Güncel - Bir Zamanlar Çukurova (TV Dizisi)
        2015 - Kurtlar Vadisi Pusu - (İngiliz Ziya) (TV Dizisi)
        2015 - Kara Kutu (Başkomiser Tekin) (TV Dizisi)
        2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Fatin Rüştü Zorlu) (TV Dizisi)
        2012 - Yol Ayrımı (Kamil Bey) (TV Dizisi)
        2012 - Mevsim Çiçek Açtı
        2011 - 72. Koğuş (sinema filmi)
        2011 - Kara Murat Moranın Ateşi
        2008 - Saddam'ın Askerleri (sinema filmi)
        2007 - Kartallar Yüksek Uçar (TV Dizisi)
        2006 - Kördüğüm (TV Dizisi)
        2005 - Son Yüzleşme (TV Dizisi)
        2005 - Mühim Olan Aşkımız
        2005 - Horoz Sedat
        2004 - Hababam Sınıfı Askerde (sinema filmi)
        2004 - Hoşgeldin Hayat (sinema filmi)
        2004 - Aşk Mahkumu (TV Dizisi)
        2003 - A.G.A (TV Dizisi)
        2003 - Şarkılar Seni Söyler (TV Dizisi)
        2003 - Günah (TV Dizisi)
        2002 - Deliboran Destanı (TV Dizisi)
        2001 - Günah (TV Dizisi)
        2000 - Yarın Geç Olmayacak
        2000 - Kumru
        2000 - Baykuşların Saltanatı (TV Dizisi)
        2000 - Beyoğlu Rüyası (TV Dizisi)
        2000 - Dansöz (sinema filmi)
        2000 - Zehirli Çiçek (Dizi)
        1999 - Hicran (TVDizisi)
        1999 - Şükran Büfe (TV Dizisi)
        1998 - Mualla (TV Dizisi)
        1997 - Yanlış Saksının Çiçeği
        1997 - Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)
        1997 - Oyun Bitti (TV Dizisi)
        1997 - Ah Nalan Ah
        1995 - Fırtınalar

        Murat Ünalmış: Kayseri


        Nurgül Yeşilçay: Afyon


            Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


            Hilal Altınbilek - İzmir


            Bensu Soral - Bursa
                Haberler Magazin Duyan inanamıyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si hakkındaki o bilgi hayrete düşürdü! Kerem Alışık gerçekte...