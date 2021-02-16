Survivor Poyraz'ın kardeşi fenomenmiş! Sevgilisini öpücükleri boğduğu kareler ifşa olan Yiğit Poyraz'ın Masterchef gerçeği de... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz, nam-ı diğer Poyraz en çok konuşulan isimlerden biri. Parkurlardaki başarısı ve girdiği tartışmalarla tanınan Yiğit Poyraz'ın özel hayatı hakkında pek çok gerçek yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sunduğu seyirciyi ekrana kilitleyen efsane yarışma Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ediyor. Adadaki zorlu mücadelesiyle adından söz ettiren Survivor yarışmacı kadrosuyla da dikkat çekiyor. Özellikle gönüllüler takımının yakışıklı yarışmacısı Poyraz'ın özel hayatı sosyal medyada merak konusu oldu.
Survivor'ın başarılı isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın daha önce Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranında çalıştığı ortaya çıkmıştı hatırlarsınız. Genç yarışmacı bu macerasını şöyle anlatmıştı:
"Üniversite üçüncü sınıfta 1 sene Avustralya'ya gittim ve eğitim aldım. O süre zarfında 1 sene Somer Şef'in restoranında çalıştım! Çok güzel bir maceraydı benim için."