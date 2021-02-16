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    • 16.02.2021 18:14
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    'ın kardeşi fenomenmiş! Sevgilisini öpücükleri boğduğu kareler ifşa olan 'ın gerçeği de...

    ekranlarında izleyici karşısına çıkan izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların, ünlüler ve gönüllüler takımlarında hayatta kalma ve şampiyonluk mücadelesi verdi. 2021'in en çok adından söz ettiren isimlerinden biri, gönüllüler takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken , nam-ı diğer oldu. Hem kendi takım arkadaşlarıyla hem de ünlüler takımından 'la sık sık tartışan Yiğit Poyraz'ın bir dönem, jüri üyesi 'nun 'daki restoranında çalıştığı ortaya çıkmış, akıllara torpil sorusu gelmişti. Sonrasında eski sevgilisiyle görüntüleri ortaya çıkan Yiğit Poyraz'ın kardeşi de, abisinden sonra fenomen oldu çıktı.

    Survivor Poyraz'ın kardeşi fenomenmiş!

    Survivor Poyraz'ın kardeşi fenomenmiş! Sevgilisini öpücükleri boğduğu kareler ifşa olan Yiğit Poyraz'ın Masterchef gerçeği de... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz, nam-ı diğer Poyraz en çok konuşulan isimlerden biri. Parkurlardaki başarısı ve girdiği tartışmalarla tanınan Yiğit Poyraz'ın özel hayatı hakkında pek çok gerçek yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sunduğu seyirciyi ekrana kilitleyen efsane yarışma Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ediyor. Adadaki zorlu mücadelesiyle adından söz ettiren Survivor yarışmacı kadrosuyla da dikkat çekiyor. Özellikle gönüllüler takımının yakışıklı yarışmacısı Poyraz'ın özel hayatı sosyal medyada merak konusu oldu.

    Survivor'ın başarılı isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın daha önce Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranında çalıştığı ortaya çıkmıştı hatırlarsınız. Genç yarışmacı bu macerasını şöyle anlatmıştı:

    "Üniversite üçüncü sınıfta 1 sene Avustralya'ya gittim ve eğitim aldım. O süre zarfında 1 sene Somer Şef'in restoranında çalıştım! Çok güzel bir maceraydı benim için."

        Yiğit Alp Poyraz hakkındaki bu bilgi herkesi şaşırtırken, çok daha şaşırtan gerçekler de ortaya çıktı. Meğer Yiğit Alp Poyraz bir reklam yıldızıymış aynı zamanda.

        1994 doğumlu yarışmacının bir giyim firmasının reklamında rol aldığı ortaya çıktı. Zaten tekstil mümessilliği yapan yarışmacı hakkında bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Yiğit Alp Poyraz'ın bu kez de sevgilisiyle fotoğrafları sosyal medyada afişe oldu ve kısa sürede yayıldı.

        Her hafta SMS birinciliğini alan gönüllüler takımının final adaylarından gösterilen Yiğit Poyraz'ın sevgilisi ile çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

            Survivor Poyraz'ın sevgilisini öperken çektirdiği pozu ise gündem oldu. Ancak daha sonra çiftin ayrıldığı ve fotoğrafların eski olduğu gerçeği kısa sürede ortaya çıktı.

            KARDEŞİYLE ALAKASI YOK

            Performansı kadar yakışıklılığıyla konuşan yıldız yarışmacının kardeşini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki kardeşin birbirlerine benzememesi şaşkınlık yarattı. Instagram hesabından ağabeyi Poyraz ile birlikte çektirdiği fotoğrafları paylaşan Survivor Yiğit Poyraz'ın kardeşi İdil Poyraz, sosyal medyada merak konusu oldu.

            Sporla ilgilenen İdil Poyraz da, sık sık Instagram hesabından ağabeyi Poyraz'ı destekleyici paylaşımlarda bulunuyor.

            SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

            Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü. 8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.
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