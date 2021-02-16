Survivor Poyraz'ın kardeşi fenomenmiş! Sevgilisini öpücükleri boğduğu kareler ifşa olan Yiğit Poyraz'ın Masterchef gerçeği de... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz, nam-ı diğer Poyraz en çok konuşulan isimlerden biri. Parkurlardaki başarısı ve girdiği tartışmalarla tanınan Yiğit Poyraz'ın özel hayatı hakkında pek çok gerçek yavaş yavaş ortaya çıkıyor.