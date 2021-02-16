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    • Magazin
    • 16.02.2021 17:24
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    • 16.02.2021 17:26
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    Gündemde en çok araştırılan sorular arasında ? Yer alıyor. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen fenomen yarışmada eğlence dolu anlar yaşandı. Mehmet tepsi kebabı yaparak jürilere tattırdı, eğlencenin yanı sıra rekabet dolu anlar da eksik olmadı. Peki günün en yüksek puanını alarak ekstra bütçeyi kazanan kız ve erkek yarışmacılar hangileri oldu? haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Doya Doya Moda'da yeni haftanın ikinci gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. Günün konseptine göre giyinen kız ve erkek yarışmacılar arasından günün en iyileri hangileri oldu? Yarınki konsept için ekstra 500 TL bütçeyi elde eden Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada puanlar nasıl şekillendi? 16 Şubat Salı Doya Doya Moda puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

    16 ŞUBAT SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Diğer yarışmacılardan en yüksek puanı alan kız yarışmacı Ceren olurken, erkek yarışmacı ise Ali Nail oldu ve yarın için ekstra 500 TL bütçeyi kaptı.

    Elif:9
    Ceren:16
    Özde:20
    Birben:20
    Rabia:14
    Tuğçe:15

    Batıcan:15
    Arif:20
    Mehmet:13
    Adnan:18
    Ali Nail:19
    Meriç:10

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (12 ŞUBAT)

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (12 ŞUBAT)

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ahmet özel izin aldı ve bir süreliğine yarışmada olmayacak bu nedenle erkeklerde eleme yapılmadı.
    Kızlardan ise Selin yarışmaya veda eden isim oldu.

    YENİ ÖDÜL SİSTEMİ!

    Günün en şık kız ve erkekler her gün ödül alacak. Kızlar en şık kızı, erkekler en şık erkeği seçecek. Eşit sayı çıkarsa kızlar için erkeklere, erkekler için ise kızlardan isim istenecek. Yarışmacılara verilen zarflara isimler yazılacak. Programın sonunda ödül söylenecek.

        DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?

        Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zamanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.

        DOYA DOYA MODA MEHMET GÜNEŞ KİMDİR?

        Aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Güneş, 1987 yılında dünyaya geldi. Daha önce de çeşitli programlara katılan Mehmet Güneş, evlilik programlarıyla tanınıyor. Modanın yanı sıra Urfa'nın geleneksel yemekleri başta olmak üzere mutfağa girmeyi seven Mehmet Güneş, turizmcilik yapıyor. Özel yatları olduğunu belirten Güneş, bu yatları evlilik teklifleri ve özel günler için kiraladığını söylemişti. Doya Doya Moda'ya ilk katıldığı gün hayatıyla ilgili bilgiler veren Mehmet Güneş, ''19 kardeşim, modayla ilgili iddialıyım. Kardeşlerimi, arkadaşlarımı ben giydirmekteyim, programı çok seviyorum.'' dedi.
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