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    • Magazin
    • 16.02.2021 18:05
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    • 16.02.2021 18:05
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    Defteri kapanıyor gözünün yaşına bakmayacak! Başka çaresi yok 'deki serüveni artık son bulacak

    ekranlarında ilk olarak cuma günleri yayınlanan dizisinin yayın günü Ocak ayının son haftasında değiştirilmişti. Dizi o günden bu yana perşembe akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkmaya başladı. Başrollerinde pek çok ünlü ismi barındıran Akrep dizisinin final yapacağı iddia edildi. Perşembe gününün reytinglerine bakıldığında Akrep dizisinin Total ve AB reyting sonuçlarına göre ilk 10'da yer almadığı görülüyor. Bu gelişmelerin ardından kulislerde Akrep'in final yapacağı sıkça konuşulmaya başlandı. Diziyi başından bu yana takip eden seyirciler ise yapım şirketinden yapılacak açıklama odaklandı.

    takvim.com.tr
    O dizi için şok karar! Fişi çekiliyor

    Defteri kapanıyor gözünün yaşına bakmayacak! Başka çaresi yok artık Star TV'deki serüveni son bulacak. Star TV'de cuma günleri başlayan ekran macerasına son haftada yapılan değişiklikle perşembe akşamları devam eden Akrep dizisiyle ilgili final iddiaları konuşulmaya başlandı. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Beril Pozam gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi reyting sonuçlarına göre beklenileni veremedi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası kulislerde final iddiaları sık sık konuşulur oldu. Konu hakkında dizinin yapımcı şirketi ve yayıncı kuruluşu Star TV'den yapılacak açıklama bekleniyor.

    FİNAL İDDİALARI GÜÇLENDİ

    Akrep dizisinin Total ve AB reyting sonuçlarına göre ilk 10'da yer almadığı görülüyor. Bu nedenle dizinin final yapacağı iddia ediliyor. Ancak yapım şirketinden henüz konu hakkında açıklama yapılmadı.

    SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer'in eline geçmesi ile köşeye sıkışan Ferda, 'Akrep'in yeni bölümünde tüm kozlarını masaya sürecek. Aras'ın kendisine sırtını dönmesi ile iyice yalnız kalıp köşeye sıkışan Ferda, bir yandan Hacer'i sırrını kimseyle paylaşmaması için iknaya çalışırken diğer yandan rakibine karşı bir koz bulabilmek için çalışmaya başlar.

    Cinayet gecesinin yegane tanığına ulaşmaya başaran ancak adamın ölümüne engel olamayan Perihan büyük bir hayal kırılığı yaşarken; Ferda yaptığı itirafla annesini şoke eder.

        Hacer ise izlediği görüntülerin ardından Berna'yı Ferda'nın öldürdüğünden emin olarak polise ifade vermeye karar verir. Ameliyatının ardından sağlığına kavuşan İpek'le Şahin arasında sürpriz bir gelişme yaşanırken, babası ve teyzesinin ilişkisini öğrenen Duru ise Aras'la ilgili kritik bir kararın eşiğine gelir.

        Ferda'nın cinayetin ardından gizlice çektiği ve Aras'ın Berna'yı suya attığı görüntüleri içeren harici disk Perihan'ın adeta kara kutusu olan, Hacer'in eline geçer.

        Hacer'in görüntüleri izlediğini fark eden Ferda onu tehdit etmeye çalışsa da Hacer'in farklı planları vardır. Ne Ferda'ya pabuç bırakacak ne de Perihan'ı üzmesine izin verecektir!

            Köşeye sıkışan Ferda, sonraki adımını planlarken; Fikret'in de cinayetle ilgili bir görgü tanıdığına ulaştığını öğrenerek iki ateş arasında kaldığını fark eder.

            Duru'nun, babası ve teyzesi arasındaki ilişkiyi öğrenmesi Ferda'nın tüm cephelerde köşeye sıkışmasına ve paniklemesine sebep olur. Gerçeği öğrenen Duru, Merve'ye hesap sorarak bu ilişkiden haberi olup olmadığını sorgular. Kızını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Ferda, gözünü karartarak elindeki tüm kozları masaya sürer.

            Ferda, tüm cephelerde köşeye sıkışmışken Perihan'ın kendisine karşı kurduğu plandan tümüyle habersizdir. Perihan, ikisinin bir şeyler bildiğinden emin harekete geçer! Bir yandan da asla kızım olarak kabul etmeyeceğim dediği Ferda'nın terk ettiği kızı Ayşem üzerine kurduğu planı tıkır tıkır işlemektedir.
                Haberler Magazin Defteri kapanıyor gözünün yaşına bakmayacak! Başka çaresi yok Star TV'deki serüveni artık son bulacak