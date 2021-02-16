Defteri kapanıyor gözünün yaşına bakmayacak! Başka çaresi yok artık Star TV'deki serüveni son bulacak. Star TV'de cuma günleri başlayan ekran macerasına son haftada yapılan değişiklikle perşembe akşamları devam eden Akrep dizisiyle ilgili final iddiaları konuşulmaya başlandı. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Beril Pozam gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi reyting sonuçlarına göre beklenileni veremedi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası kulislerde final iddiaları sık sık konuşulur oldu. Konu hakkında dizinin yapımcı şirketi ve yayıncı kuruluşu Star TV'den yapılacak açıklama bekleniyor.

FİNAL İDDİALARI GÜÇLENDİ

Akrep dizisinin Total ve AB reyting sonuçlarına göre ilk 10'da yer almadığı görülüyor. Bu nedenle dizinin final yapacağı iddia ediliyor. Ancak yapım şirketinden henüz konu hakkında açıklama yapılmadı.