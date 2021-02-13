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    • Magazin
    • 13.02.2021 11:59
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    • 13.02.2021 11:59
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    yarışmacısı Dora çıka çıka reklam yıldızı çıkmıştı şimdi de sevgilisi ortaya çıktı! 'nın sevgilisi meğer...

    ekranlarında yayın hayatına başlayan 'in reytingleri beklenenin altında kalsa da izleyicisini ekran başına çekmeye başarıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler-gönüllüler formatında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği  2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da adından oldukça söz ettiriyor. Son günlere damga vuran isimlerden biri gönüllüler yarışmacısı . Hepimiz onu Dora olarak tanıdık ama asıl adı Uğurtan Dora. 37 yaşındaki yarışmacı sürpriz bir şekilde sms oylamasında ikinci gelerek herkesi şaşırtıyor. Pek çok tartışmanın odağında olan Uğurtan Dora, sevgilisi için gözyaşı dökünce sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Daha önce reklam yıldızı olduğu ortaya çıkan Uğurtan Dora'nın sevgilisi bakın kim.

    Survivor yarışmacısı Dora'nın sevgilisi meğer...

    Survivor yarışmacısı Dora çıka çıka reklam yıldızı çıkmıştı şimdi de sevgilisi ortaya çıktı! Uğurtan Dora'nın sevgilisi meğer... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Uğurtan Dora, nam-ı diğer Dora. Özel hayatı merak edilen 37 yaşındaki yarışmacının uğruna gözyaşı döktüğü sevgilisi ortaya çıktı. İşte Uğurtan Dora'nın sevgilisi.

    Survivor 2021'de Gönüllüler takımı yarışmacıları yakın markajda. Onlardan biri de Dora yani Uğurtan Dora. 37 yaşındaki yarışmacı hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey sevgilisi. Önceki günlerde ise Uğurtan Dora'nın bir reklam yıldızı ortaya çıkmıştı. Dora'nın oynadığı sayısı reklamlardan bazılarıysa şunlar:

    Uğurtan Dora bir kuruyemiş firmasının reklamında boy göstermiş.

        Ayrıca bir balık firmasının reklamlarında da yine Uğurtan Dora'yı izlemişiz.

        Dora'yı gördüğümüz diğer bir reklam filmi de bir telekomünikasyon firması.

        Yarışmada sevgilisi için gözyaşı döken Uğurtan Dora'nın sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Uğurtan Dora'nın sevgilisi...

            UĞURTAN DORA VE SEVGİLİSİ CEVHERE

            SMS oylamasında ikinci olan Uğurtan Dora sevgilisiyle olan fotoğraflarını paylaşarak sosyal medyada ilan etmiş.

            UĞURTAN DORA KİMDİR?

            İstanbul Şişli'de doğan ve 37 yaşında olan Uğurtan Dora, 2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu.

            2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı.
                Haberler Magazin Survivor yarışmacısı Dora çıka çıka reklam yıldızı çıkmıştı şimdi de sevgilisi ortaya çıktı! Uğurtan Dora'nın sevgilisi meğer...