Survivor yarışmacısı Dora çıka çıka reklam yıldızı çıkmıştı şimdi de sevgilisi ortaya çıktı! Uğurtan Dora'nın sevgilisi meğer... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Uğurtan Dora, nam-ı diğer Dora. Özel hayatı merak edilen 37 yaşındaki yarışmacının uğruna gözyaşı döktüğü sevgilisi ortaya çıktı. İşte Uğurtan Dora'nın sevgilisi.