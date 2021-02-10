Demet Akalın'dan gelen kötü haberi Alişan canlı yayında açıkladı! Akalın'ın evinde koronavirüs şoku

Demet Akalın'ın evinde koronavirüs şoku! Alişan, Demet Akalın'dan gelen kötü haberi canlı yayında açıkladı! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberleri magazin dünyasında da yerini almaya devam ediyor. Son olarak Mustafa Sanadal'ın eski eşi ve çocuklarının koronavirüse yakalandığı haberleri basında yer almıştı. Kötü haber bu kez de Alişan'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olan Alişan ile program sunmaya başlayan Demet Akalın, 10 Şubat Salı günü canlı yayında yer almadı. Bu durum izleyenlerin dikkatini çekerken; Alişan partneri hakkında açıklama yaptı.

10.02.2021 12:24 - Son Güncelleme: 10.02.2021 13:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





