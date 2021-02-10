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Demet Akalın'dan gelen kötü haberi Alişan canlı yayında açıkladı! Akalın'ın evinde koronavirüs şoku

Demet Akalın'ın evinde koronavirüs şoku! Alişan, Demet Akalın'dan gelen kötü haberi canlı yayında açıkladı! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberleri magazin dünyasında da yerini almaya devam ediyor. Son olarak Mustafa Sanadal'ın eski eşi ve çocuklarının koronavirüse yakalandığı haberleri basında yer almıştı. Kötü haber bu kez de Alişan'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olan Alişan ile program sunmaya başlayan Demet Akalın, 10 Şubat Salı günü canlı yayında yer almadı. Bu durum izleyenlerin dikkatini çekerken; Alişan partneri hakkında açıklama yaptı.

10.02.2021 12:24 - Son Güncelleme: 10.02.2021 13:21
Demet Akalın'dan gelen kötü haberi Alişan canlı yayında açıkladı! Akalın'ın evinde koronavirüs şoku

DEMET AKALIN'IN EVİNDE KORONAVİRÜS ŞOKU!

Yıllar sonra barıştığı Alişan ile program sunan Demet Akalın, bugün stüdyoda yer almadı. Konuyla ilgili açıklama ise Akalın'ın partneri Alişan'dan geldi.

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Demet Akalın'dan gelen kötü haberi Alişan canlı yayında açıkladı! Akalın'ın evinde koronavirüs şoku

Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurdu.

Demet Akalın'dan gelen kötü haberi Alişan canlı yayında açıkladı! Akalın'ın evinde koronavirüs şoku

Ünlü şarkıcı, açıklamasında "Okan'ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle. Benim testim de negatif" dedi.

Demet Akalın'dan gelen kötü haberi Alişan canlı yayında açıkladı! Akalın'ın evinde koronavirüs şoku

KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER VE YAŞADIKLARI

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ve çocuklarından da geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Emina Jahovic ve çocukları Yavuz ile Yaman koronavirüse yakalandı.

Demet Akalın'dan gelen kötü haberi Alişan canlı yayında açıkladı! Akalın'ın evinde koronavirüs şoku

Pandemi başından beri tüm tedbirleri alan Jahovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.