Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda'da heyecan dolu anlar yaşandı. Yine rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada neler yaşandı? Kura çekimiyle eşli olarak kombin yapan yarışmacıların puanlarının nasıl şekillendiği özellikle yarışmayı kaçıran izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 10 Şubat Çarşamba Doya Doya Moda puanlaması…
10 ŞUBAT ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Günün en yüksek puanını alan kız yarışmacı Özde olurken, erkeklerden ise Ali Nail oldu. Yarın için ekstra 500 TL bütçe kazandılar.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ahmet özel izin aldı ve bir süreliğine yarışmada olmayacak bu nedenle erkeklerde eleme yapılmadı. Kızlardan ise Selin yarışmaya veda eden isim oldu.
YENİ ÖDÜL SİSTEMİ!
Günün en şık kız ve erkekler her gün ödül alacak. Kızlar en şık kızı, erkekler en şık erkeği seçecek. Eşit sayı çıkarsa kızlar için erkeklere, erkekler için ise kızlardan isim istenecek. Yarışmacılara verilen zarflara isimler yazılacak. Programın sonunda ödül söylenecek.
DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?
Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.