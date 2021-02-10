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    • Magazin
    • 10.02.2021 16:40
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    • 10.02.2021 16:40
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    Merakla ve heyecanla beklenen . Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen ve ilgiyle izlenen yarışmada bugünün puanları belli oldu peki kayınvalidelerin yemekleri tadarak verdiği puanlar nasıl şekillendi? Seda Sayan’ın sunduğu yarışmada yine heyecan dolu anlar yaşandı, peki en yüksek puanı alarak çeyrek altını kapan yarışmacı hangisi oldu. İşte haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu!

    Gündüz kuşağının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu. İzlemeyi kaçıranlar Gelinim Mutfakta'da günün puanları nasıl şekillendi en yüksek ve en düşük puanları kimler aldı? Rekabet dolu yarışmada 10 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta puanlaması nasıl şekillendi? Kayınvalideler ve gelinler arasındaki gerginlik de yine eksik olmadı, ayrıca eğlenceli anlar da yaşandı. İşte tüm bilgiler…

    10 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Zeynep oldu.

    Aysun: 10

    Zeynep: 23

    Ayten: 18

    Damla: 9

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (5 ŞUBAT )

    Haftanın en düşük puanını alan gelin 67 puan ile Esin oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Haftanın birincisi toplam 80 puan ile Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Zeynep Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkan yeni yarışmacılar arasında yer alıyor. Zeynep Kalyon Gökçe yarışmanın başından beri Gelinim Mutfakta'da yarışıyordu. Yaklaşık 2 ay önce programdan elendi. Bugün itibarıyla programa yeniden katıldı.

        Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde "buraya tozu dumana katmaya geliyorum." sözleriyle iddialı bir giriş yapmıştı.

        GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?

        Mutfakta hünerlerini göstererek rakiplerini geçmeye çalışacak olan Aysun Kuşatan 24 yaşındadır. Genç yarışmacı aslen Sakaryalıdır. Üniversite öğrencisidir. 5 yıllık evlidir ve 4 yaşında bir erkek çocuğu sahibidir. İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılıyor. Kendisini pratik, çözümcü ve hırslı olarak tanımlıyor.

        Yarışmada kayınvalidesi ile birlikte altınları toplamaya geliyor. Daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşadı.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu! 10 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta puanlaması!