Gündüz kuşağının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu. İzlemeyi kaçıranlar Gelinim Mutfakta'da günün puanları nasıl şekillendi en yüksek ve en düşük puanları kimler aldı? Rekabet dolu yarışmada 10 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta puanlaması nasıl şekillendi? Kayınvalideler ve gelinler arasındaki gerginlik de yine eksik olmadı, ayrıca eğlenceli anlar da yaşandı. İşte tüm bilgiler…
10 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Zeynep oldu.
Aysun: 10
Zeynep: 23
Ayten: 18
Damla: 9
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (5 ŞUBAT )
Haftanın en düşük puanını alan gelin 67 puan ile Esin oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Haftanın birincisi toplam 80 puan ile Aysun oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.