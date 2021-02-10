Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisiyle ilgili yapılan peş peşe hataların ardından final kararı alındığı konuşuluyor. Bilindiği üzere Sol Yanım dizisiyle ilgili geçtiğimiz haftalarda yayın günü değişikliği kararı verilmiş ve böylece dizi çarşamba günleri ekranlarda olmaya başlamıştı. Dizinin reyting sonuçlarında bekleneni verememesi neticesinde kulislerde final yapacağı sık sık konuşulmaya başlandı. Çarşamba günü yayınlanan programlar için açıklanan reyting listesinde Sol Yanım dizisi ilk 10'da yer almadı. Peş peşe gelen hataların ardından dizinin ekranlara veda edeceği iddialar arasında yer alıyor. Ancak konu hakkında Star TV'den ve dizinin yapımcı şirketi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

FİNAL YAPIYOR İDDİALARI GÜÇLENDİ

Dizinin reytingleri dünkü reyting sonuçlarına göre total ve AB sıralamasında ilk 10'da yer almadı. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından kulislerde Sol Yanım dizisinin yakında final yapacağı konuşulmaya başlandı.