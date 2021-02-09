Survivor İlayda Şeker 'gelmesem anlatamazdım' dedi yalanını bir çırpıda itiraf etti! Dedesiyle ilgili sözleri olay olan İlayda... TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2021'in en renkli ismi 26 yaşındaki genç yarışmacı İlayda Şeker. Düşük performansıyla eleme potalarının değişmeyen ismi haline gelen İlayda Şeker yüksek bir oy potansiyeline de sahip. Renkli karakteriyle kalpleri kazanan İlayda Şeker, geçtiğimiz günlerde öyle bir itirafta bulundu ki, kendi hayatının kökünden değişeceği kesin.
Ünlüler takımında yarışan İlayda Şeker, Survivor 2021'in en dikkat çeken isimleri arasına adını yazdırdı. Performansıyla iyi bir grafik çizmese de sözleri ve anlattıklarıyla adından söz ettiren İlayda'dan bir itiraf daha geldi. Bireysel röportajında iki yıllık üniversite mezunu olduğunu anlatan İlayda, küçük yaşlarından bu yana okulu sevmediğini hatta kendisini sadece teneffüslerde iyi hissettiğini söyledi.
Ancak annesinin üniversitesini ön lisanstan, lisans düzeyine taşımasını çok istediğini hatta bu konuda baskı yaptığını anlatan İlayda, bunu yapmak istemediğine karar verdiğini açıkladı.