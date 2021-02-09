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    • 09.02.2021 11:26
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    'gelmesem anlatamazdım' dedi yalanını bir çırpıda itiraf etti! Dedesiyle ilgili sözleri olay olan ...

    tüm hızıyla yoluna devam ederken yarışmacılar arasında en çok dikkat çeken isimlerin başında geliyor. 26 yaşındaki yarışmacı önce gönüllüler takımında yer alırken sonrasında takım arkadaşlarının oylarıyla ünlüler takımına gönderilmişti. İstenmediği için gönüllüler takımından gönderilen Şeker ünlüler takımı sık sık ödül oyunlarını kazanınca gününü gün ediyor. Düşük performansı nedeniyle potaya da çıkan İlayda Şeker renkli kişiliğiyle herkesin sempatisini kazandı. Özellikle dedesi hakkında söyledikleriyle gündemden düşmeyen İlayda Şeker, züccaciyesine olan borcunu ödemeleri için ailesine talimat vermişti. İlayda Şeker herkesi güldüren açıklamalarına bir bir devam ediyor. Bu kez de kendi yalanını kendisi gün yüzüne çıkardı bakın nasıl.

    Survivor İlayda Şeker yalanını bir çırpıda itiraf etti!

    Survivor İlayda Şeker 'gelmesem anlatamazdım' dedi yalanını bir çırpıda itiraf etti! Dedesiyle ilgili sözleri olay olan İlayda... TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2021'in en renkli ismi 26 yaşındaki genç yarışmacı İlayda Şeker. Düşük performansıyla eleme potalarının değişmeyen ismi haline gelen İlayda Şeker yüksek bir oy potansiyeline de sahip. Renkli karakteriyle kalpleri kazanan İlayda Şeker, geçtiğimiz günlerde öyle bir itirafta bulundu ki, kendi hayatının kökünden değişeceği kesin.

    Ünlüler takımında yarışan İlayda Şeker, Survivor 2021'in en dikkat çeken isimleri arasına adını yazdırdı. Performansıyla iyi bir grafik çizmese de sözleri ve anlattıklarıyla adından söz ettiren İlayda'dan bir itiraf daha geldi. Bireysel röportajında iki yıllık üniversite mezunu olduğunu anlatan İlayda, küçük yaşlarından bu yana okulu sevmediğini hatta kendisini sadece teneffüslerde iyi hissettiğini söyledi.

    Ancak annesinin üniversitesini ön lisanstan, lisans düzeyine taşımasını çok istediğini hatta bu konuda baskı yaptığını anlatan İlayda, bunu yapmak istemediğine karar verdiğini açıkladı.

        Annesine açıköğretime yazıldığını söyleyen İlayda, harç parası aldığını ve annesine dört yıl boyunca derslerinin çok iyi gittiğini söylediğini açıkladı.

        İlayda, sürekli kitap parası gibi bahanelerle annesinden para istediğini de anlattı. Bu durumu Survivor'a gelmese itiraf etmeyeceğini duyuran İlayda, "Aslında bunu söylemezdim ama buraya gelmişken açıklayayım dedim" dedi.

        Annesinin kendisine kızdığını bildiğini sözlerine ekleyen İlayda, "Buradan çıktıktan sonra da yazılmayacağım. Çünkü insanın içinde heves olmalı. Anneciğim seni çok seviyorum ama istemediğim bir şeyi bana zorla yaptıramazsın" diye konuştu.

            Geçtiğimiz haftalarda da verdiği röportajda dedesine seslenen İlayda, onu çok sevdiğini ve o gitmeden evlenmemesini söylemişti.

            Gizlice dedesinin parasını yediğini söyleyen Şeker, Mehmet Şeker'in emekli aylığını çektiği kartın kendisinde durduğunu anlatmıştı. Kendisini alışverişe kaptırdığını söyleyen İlayda, dedesinin emekli aylığından eline bir şey kalmadığını itiraf etmişti. Bu sözler günlerce konuşulmuştu.

            İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
            1994 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına taşındı.
                Haberler Magazin Survivor İlayda Şeker 'gelmesem anlatamazdım' dedi yalanını bir çırpıda itiraf etti! Dedesiyle ilgili sözleri olay olan İlayda...