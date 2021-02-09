Survivor son bölümü kaçıran izleyiciler Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtını merakla sorgulamaya başladı. Heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada büyük ödül için mücadele verildi, peki ödül neydi? 8 Şubat Survivor son bölümde gerginlikler de eksik olmadı özellikle Gonca ve İsmail arasında tartışma yaşandı. İşte Survivor ile ilgili tüm detaylar…
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2021'in bugünkü bölümünde ödül oyununun kazananı olan ünlüler takım atıştırmalık yiyecek ve sandviç ödülünün sahibi oldu.
Önceki yapılan ada konseyi sonrasında gönüllüler takımından Hanzade eleme adayı olarak seçilmesi sonrası bugünkü bölümde (8 Şubat 2021) ünlüler takımıyla çekişmeli bir ödül oyunu oynadı. Deniz parkurunda geçen ödül oyununda kazanan takım belli oldu.
Her iki takımın da üst düzey performans sergilediği oyunda 10 - 7'lik skorla ünlüler takımı ödül oyununu kazanan takım oldu.
SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (7 ŞUBAT)
Survivor dokunulmazlık oyununda heyecanlı anlar yaşandı. Sinirlerin oldukça gerildiği Survivor'da kazanan Ünlüler oldu. Ada konseyine gelen Gönüllüler bir aday çıkardı.Survivor'da ikinci eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımında büyük farklılıklar ortaya çıktı.
SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM?
3 oy Hanzade'ye 3 oy da Baran'a çıktı. Her şey son oya kaldı.Son oy ise Hanzade'ye çıktı.Hanzade adının açıklamasından sonra yaptığı açıklamada, "Kalbimden geçeni sorarsanız bu hafta gerçekten performansımın en iyi noktasına geldiği birkaç gün yaşadım. Gideceksem de o hafta bu hafta olsun istemiyorum" dedi.