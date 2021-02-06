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    • 06.02.2021 16:46
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    'ın sevgilisi ifşa oldu sonra reklam yıldızı olduğu! gerçeği şoke etmişken...

    ekranlarında yayın hayatına başlayan , kısa sürede izleyicinin dikkatini toplamayı başardı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler- formatında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği  2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da adından oldukça söz ettiriyor. Yarışmanın başından bu yana çok konuşulan isimlerden biri 26 yaşındaki Poyraz. Asıl adı olan yarışmacı parkurlardaki başarısı, eğitimi ve yakışıklılığıyla çok konuşuluyor. Ünlüler takımından 'la sık sık 'abi' kavgası yapan Yiğit Alp Poyraz'ın 'nun restoranında çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ancak şoke eden gerçeklerin ardı arkası kesilmiyor. Bakın bu kez neler ortaya çıktı neler...

    Survivor Yiğit Poyraz'ın sevgilisi ifşa oldu

    Survivor Yiğit Poyraz'ın sevgilisi ifşa oldu sonra reklam yıldızı olduğu! Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu gerçeği şoke etmişken... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz, nam-ı diğer Poyraz en çok konuşulan isimlerden biri. Gönüllüler takımını kurtaran isimlerden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın bir reklam yıldızı olduğu ortaya çıktı. Tam bunun etkisi dinerken sevgilisiyle olan fotoğrafı şaşkınlık yarattı.

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sunduğu seyirciyi ekrana kilitleyen efsane yarışma Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ediyor. Adadaki zorlu mücadelesiyle adından söz etiiren Survivor yarışmacı kadrosuyla da dikkat çekiyor. Özellikle gönüllüler takımının yakışıklı yarışmacısı Poyraz'ın özel hayatı sosyal medyada merak konusu oldu.

    Survivor'ın başarılı isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın daha önce Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranında çalıştığı ortaya çıkmıştı hatırlarsınız. Genç yarışmacı bu macerasını şöyle anlatmıştı "Üniversite üçüncü sınıfta 1 sene Avustralya'ya gittim ve eğitim aldım. O süre zarfında 1 sene Somer Şef'in restoranında çalıştım! Çok güzel bir maceraydı benim için."

        Yiğit Alp Poyraz hakkındaki bu bilgi herkesi şaşırtırken, çok daha şaşırtan gerçekler de ortaya çıktı. Meğer Yiğit Alp Poyraz bir reklam yıldızıymış aynı zamanda.

        1994 doğumlu yarışmacının bir giyim firmasının reklamında rol aldığı ortaya çıktı. Zaten tekstil mümessilliği yapan yarışmacı hakkında bu çok şaşırtıcı bir şey değil.

        Yiğit Alp Poyraz'ın bu kez de sevgilisiyle fotoğrafları sosyal medyada afişe oldu ve kısa sürede yayıldı.

            Her hafta SMS birinciliğini alan gönüllüler takımının final adaylarından gösterilen Yiğit Poyraz'ın sevgilisi ile çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

            Survivor Poyraz'ın sevgilisini öperken çektirdiği pozu ise gündem oldu. Ancak daha sonra çiftin ayrıldığı ve fotoğrafların eski olduğu gerçeği kısa sürede ortaya çıktı.

            SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

            Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü. 8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.
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