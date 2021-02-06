Survivor Yiğit Poyraz'ın sevgilisi ifşa oldu sonra reklam yıldızı olduğu! Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu gerçeği şoke etmişken... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz, nam-ı diğer Poyraz en çok konuşulan isimlerden biri. Gönüllüler takımını kurtaran isimlerden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın bir reklam yıldızı olduğu ortaya çıktı. Tam bunun etkisi dinerken sevgilisiyle olan fotoğrafı şaşkınlık yarattı.