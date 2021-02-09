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    • Magazin
    • 09.02.2021 11:59
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    • 09.02.2021 11:59
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    Kırmızı Oda’nın Boncuk’u Burcu Biricik’ten heyecanlandıran proje! Yine kendine hayran bırakacak!

    Kırmızı Oda’nın Boncuk’u Burcu Biricik’ten heyecanlandıran proje, ayrılışı izleyicileri üzdü şimdi yeni dizisi ile yeniden ekranlara gelecek. TV8’in Cuma akşamları yayınlanan dizisi Kırmızı Oda’da boncuk karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan Burcu Biricik diziden ayrılışıyla herkese duygusal anlar yaşatmıştı. Şimdi yeni dizi haberleri ile gündeme geliyor ve yine kendine hayran bırakacak. Peki Burcu Biricik’in yeni projesi nedir, hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda’nın Boncuk’u Burcu Biricik’ten heyecanlandıran proje!

    Son günlerin popular ismi olan Burcu Biricik Kırmızı Oda dizisindeki Boncuk karakteri ile hafızalara kazındı, şimdi başarılı oyunculuğu ile farklı bir dizi projesi için gündeme geldi. Peki yeni dizinin ismi nedir, belli oldu mu? Burcu Biricik'in hayatına dair bilgiler de izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer aldı. İşte Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten heyecanlandırano projeye dair merak edilenler…

    İŞTE YENİ PROJE!

    Gazeteci Bisen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre, Camdaki Kız isimli hazırlıkları süren bir dizinin kadın başrolü için Burcu Biricik'in adı geçmekte.Dizinin çok iddialı bir proje olması ise OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin hikayesinin alıntılandığı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabındaki başka bir gerçek olaydan alıntılanacak olması.Üstelik gerçek hayat hikayesinden alınan Camdaki Kız dizisinde yaşananlar, aslında Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin de çıkış noktasıydı. Ancak o dizide senaryo değiştirildi ve ilk hikayeden uzaklaşıldı.OGM Pictures, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız hikayesindeki olayı diziye taşımaya hazırlanıyor. Diğer dizilerindeki gibi yine iddialı bir hikaye söz konusu. Dizinin yönetmeni de Kadın dizisinin yönetmenliğini de yapan iddialı bir isim olan Nadim Güç…Burcu Biricik'in Kırmızı Oda'daki Boncuk olarak çok sevilmesinin ardından hemen bu yeni projeden teklif aldığı kulislerde dilendiriliyor. Henüz bir anlaşma yapılmadı ama izleyiciyi yine çok sarsacak gerçek bir hayat öyküsünün kahramanı olan Nalan'ı oynaması için Burcu Biricik'in rolü kabul edip etmeyeceği büyük merak konusu oldu!

    BURCU BİRİCİK KIRMIZI ODA'YA VEDA ETTİ!

    Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda'nın favori karakterlerinden Boncuk'u canlandıran Burcu Biricik, yirmi üçüncü bölümde diziye veda etti. Boncuk'un eşi Sadık rolüne hayat veren Onur Bilge, Burcu Biricik ile birlikte diziye veda eden isimlerden oldu. Veda sahnesi sonrasında Burcu Biricik ve Onur Bilge için ekibin yaptığı pasta kesilerek, kutlama yapıldı.

        'Kırmızı Oda'da 10 hafta boyunca başarılı oyunculuğuyla kalplerde taht kuran Burcu Biricik'in vedası duygu dolu anlara sahne oldu. Canlandırdığı Boncuk karakteri için hazırlanan esprili pasta Burcu Biricik'i gülümsetirken, ekip arkadaşları Burcu Biricik ve Onur Bilge'yi alkışlarla uğurladı.
        İzleyiciler tedavisini tamamlayıp hayattan yana durmayı seçen Boncuk'a "Güle güle Boncuk, seni özleyeceğiz" dedi. Burcu Biricik ise kendisine gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmadı ve sosyal medya hesabından sevenlerine içten bir teşekkür mesajı yayınladı.

        BURCU BİRİCİK KİMDİR

        Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da doğdu. 2006 yılında Antalya 'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

        2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü kısa filmi. çeken Biricik, Kanal D' de 2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl 2011 ve Ustura Kemal 2012 dizilerinde küçük roller aldı. Show TV 'de yayımlanan Düşman Kardeşler 2012 dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı. Oyuncu, TRT 1'de yayımlanan Beni Böyle Sev 2013 dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve çeşitli reklâm filmlerinde oynamıştır. Biricik 2014 yılının Kasım ayında Kanal D'de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. 2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı'nda Hülya karakterini canlandırdı. 2016 yılında Emre Yetkin'le evlendi. 2019 yılında yayınlanan Çiçero isimli sinema filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştı. Aynı yıl Kuzgun dizisinde rol almaya başladı.
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        Haberler Magazin Kırmızı Oda’nın Boncuk’u Burcu Biricik’ten heyecanlandıran proje! Yine kendine hayran bırakacak!