Kırmızı Oda’nın Boncuk’u Burcu Biricik’ten heyecanlandıran proje! Yine kendine hayran bırakacak!

İŞTE YENİ PROJE!

Gazeteci Bisen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre, Camdaki Kız isimli hazırlıkları süren bir dizinin kadın başrolü için Burcu Biricik'in adı geçmekte.Dizinin çok iddialı bir proje olması ise OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin hikayesinin alıntılandığı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabındaki başka bir gerçek olaydan alıntılanacak olması.Üstelik gerçek hayat hikayesinden alınan Camdaki Kız dizisinde yaşananlar, aslında Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin de çıkış noktasıydı. Ancak o dizide senaryo değiştirildi ve ilk hikayeden uzaklaşıldı.OGM Pictures, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız hikayesindeki olayı diziye taşımaya hazırlanıyor. Diğer dizilerindeki gibi yine iddialı bir hikaye söz konusu. Dizinin yönetmeni de Kadın dizisinin yönetmenliğini de yapan iddialı bir isim olan Nadim Güç…Burcu Biricik'in Kırmızı Oda'daki Boncuk olarak çok sevilmesinin ardından hemen bu yeni projeden teklif aldığı kulislerde dilendiriliyor. Henüz bir anlaşma yapılmadı ama izleyiciyi yine çok sarsacak gerçek bir hayat öyküsünün kahramanı olan Nalan'ı oynaması için Burcu Biricik'in rolü kabul edip etmeyeceği büyük merak konusu oldu!