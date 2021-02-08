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    'nun sunduğu 'e ‘ı’ damgası: Doktor, soruya yanlış cavep verdi

    atv ekranlarının reyting rekortmeni programı , önceki akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışmada ‘ı’ sorusu geceye damga vurdu.

    Doktor bu ne!


    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar yaşandı. Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacıya, 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu.



    Yarışmacı doğru cevabı bilmediği için telefon jokerini kullandı. Şıklar arasında 'Omurilik sarımsağı, Omurilik soğanı, Omurilik turpu ve omurilik brokolisi' seçenekleri vardı.




    'Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum' diyen yarışmacı, doktor olan bir arkadaşını aradı. Ancak sürenin bitmesine yakın telefondaki kişi 'Omurilik sarımsağı' cevabını verdi.



        'Omurilik soğanı' yerine 'Omurilik sarımsağı' cevabını veren ve cevabı yanlış çıkan joker Doktor Ali Çiçek sosyal medyada gündem oldu. Cevap karşısında şaşıran Kenan İmirzalıoğlu, 'Arkadaşınız doktordu değil mi? Hangi bölüm?' sorusunu yöneltti.

        Doktorun kendi alanındaki soruya yanlış cevap vermesi sosyal medyadada gündem oldu.

        İşte o mesajlar:

        Bu doktora giden hastalar, en yakın sağlık kuruluşuna başvursun.

        Bu doktor mu yoksa pazarcı mı?

        Doktor fazla okumaktan sarımsakla soğanı karıştırdı.

        Doktor bu ne! Şaka mısın?




        UNUTULMAZ SORULAR

        Pınar Otan isimli yarışmacı, "Bir akvaryumun içine sürüngen yemi atan biri muhtemelen hangi hayvanı besliyordur?" sorusunda su kaplumbağası cevabını bilemeyince seyirci joker hakkını kullanarak şaşırtmıştı.




        Hakan Revanche İşlek, "Çok severek izlediğim bir çizgi filmdir" dediği Alaaddin'in Sihirli Lambası sorusunda elenmesi sosyal medyayı sallamıştı.

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