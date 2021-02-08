Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar yaşandı. Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacıya, 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu.
Yarışmacı doğru cevabı bilmediği için telefon jokerini kullandı. Şıklar arasında 'Omurilik sarımsağı, Omurilik soğanı, Omurilik turpu ve omurilik brokolisi' seçenekleri vardı.
'Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum' diyen yarışmacı, doktor olan bir arkadaşını aradı. Ancak sürenin bitmesine yakın telefondaki kişi 'Omurilik sarımsağı' cevabını verdi.