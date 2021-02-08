



'Omurilik soğanı' yerine 'Omurilik sarımsağı' cevabını veren ve cevabı yanlış çıkan joker Doktor Ali Çiçek sosyal medyada gündem oldu. Cevap karşısında şaşıran Kenan İmirzalıoğlu, 'Arkadaşınız doktordu değil mi? Hangi bölüm?' sorusunu yöneltti.



Doktorun kendi alanındaki soruya yanlış cevap vermesi sosyal medyadada gündem oldu.



İşte o mesajlar:



Bu doktora giden hastalar, en yakın sağlık kuruluşuna başvursun.



Bu doktor mu yoksa pazarcı mı?



Doktor fazla okumaktan sarımsakla soğanı karıştırdı.



Doktor bu ne! Şaka mısın?