Birlikte oldukları günden itibaren bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İbrahim Kutluay ile sosyetenin önemli isimlerinden Edwina Sponza, tekrar ayrılık kararı aldı. Daha önce onlarca kez ayrılıp barışan çiften İbrahim Kutluay, bizzat kendisi 1 Kasım 2020'de ayrıldıklarını açıklamış, fakat 30 Kasım 2020'de ise tekrar barıştıklarını ilan etmişti. Konuşulanlara göre çift, bu kez tekrar bir araya gelmemek üzere ilişkilerini kesin bitirmiş. Dost bir şekilde ayrılık kararı alan İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'nın evinde olan tüm eşyalarını da toplamış.