SIRADIŞI RESSAM

Cinsel obje resimleri ile tanınan Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk aşkı ile tanındı. Ancak Nobelli yazar bunu hiç doğrulamadı. 39 yaşındaki Fişekçi'nin eserleri çok sayıda sergide yer aldı. Sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesine sahip.