Ressam Karolin Fişekçi, son dönemin modası Clubhouse'da sohbet odasına katıldı. Bir dönem birlikte olduğu Orhan Pamuk'la ilişkisini olanca açıklığıyla anlattı. Dinleyenler, 10 yıl önce İstanbul'da yaşananlara inanamadı.
"Orhan Pamuk'la bir sergi açılışında tanıştık. Önce mail'leştik, sonra beni atölyesine çağırdı. Cihangir'deki bir binanın 4'üncü ve 7'nci katında atölyeleri vardı. Hintli kadın (Kiran Desai) geldiğinde 7'nci katta kalıyordu. Kadın gelince biz 4'üncü katta görüşüyorduk. Benimle keyif yapıp resmi davetlere onunla gidiyordu."
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