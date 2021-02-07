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    hakkında skandal iddia: , Orhan Pamuk ve Hintli yazar ...

    Ressam , son dönemin modası Clubhouse'da sohbet odasına katıldı. Bir dönem birlikte olduğu 'la ilişkisini olanca açıklığıyla anlattı. Dinleyenler, 10 yıl önce 'da yaşananlara inanamadı.

    Ne yazmış be...

    Ressam Karolin Fişekçi, son dönemin modası Clubhouse'da sohbet odasına katıldı. Bir dönem birlikte olduğu Orhan Pamuk'la ilişkisini olanca açıklığıyla anlattı. Dinleyenler, 10 yıl önce İstanbul'da yaşananlara inanamadı.

    "Orhan Pamuk'la bir sergi açılışında tanıştık. Önce mail'leştik, sonra beni atölyesine çağırdı. Cihangir'deki bir binanın 4'üncü ve 7'nci katında atölyeleri vardı. Hintli kadın (Kiran Desai) geldiğinde 7'nci katta kalıyordu. Kadın gelince biz 4'üncü katta görüşüyorduk. Benimle keyif yapıp resmi davetlere onunla gidiyordu."

    ÇOCUK HABERİNİ SIZDIRMIŞ


        "2011'de Orhan Pamuk'un Almanya'da 5 yaşında bir oğlu olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Meğer beni öğrenince Hintli kadın (Kiran Desai) o haberi basına sızdırmış."

        Karolin Fişekçi, daha önce de "Nobel kazanmış olmasaydı Orhan Pamuk'la yine ilişki yaşar mıydınız?" sorusuna "Hayır" cevabını vermişti.

        70'E MERDİVEN DAYADI


            Orhan Pamuk, 1952'de İstanbul'da doğdu. Robert Kolej'in ardından İTÜ'de Mimarlık ve İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. İkisini de bitirmedi. Yazarlığa başladı. 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

            KİRAN DESAİ KİMDİR


            Hintli yazar Kiran Desai, 1971'de Yeni Delhi'de doğdu. Önce İngiltere'ye, ardından ABD'ye gitti. İlk romanı "Hullabaloo In The Guava Orchard", Betty Trask ödülünü getirdi.
                Haberler Magazin Orhan Pamuk hakkında skandal iddia: Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk ve Hintli yazar Kiran Desai...