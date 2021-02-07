Bu sefer Davut oldu! Çukurova'nın efsanesi iki ay sonra geldi! Ünlü oyuncu o diziyle ekranlara geri döndü!

Ünlü oyuncu o diziyle ekranlara geri döndü! Bu sefer Davut oldu! Çukurova'nın efsanesi gelecek iki ay sonra birden ekranlara dönecek. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz kişiliğiyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Yılmaz şahsiyetinin diziye veda etmesi ise izleyicileri son derece üzmüştü. Ünlü oyuncu Uğur Güneş gelecek aylarda yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak Kanunsuz Topraklar isimli dizide Gülfem'i kimi canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Güneş dizide Davut karakterine hayat verecek. Kanunsuz Topraklar dizisi adından anladığımız üzere bir doğu ve töre dizisi olabilir.