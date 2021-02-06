Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 07.02.2021 00:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2021 00:21
    ABONE OL

    ? ?

    Akşam saatlerinde yoğunlaşan ? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik. TV8’in fenomen yarışmasında yine heyecan dolu bir oyun vardı ve dokunulmazlığı almak isteyen hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımları büyük bir mücadele sergiledi. Kaybeden takım içlerinden birini adadan gitmesi için söylemek durumunda kaldı. Peki ? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve ilk eleme adayı da belirlendi. Peki Survivor dokunulmazlığı hangi takım elde etti, eleme adayı olarak kimin ismini söylediler? Ada konseyinde heyecanlı anlar yaşanırken Gonca'nın sakatlanması da korkuttu.

    ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor 2021'de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (6 ŞUBAT)

    Survivor 2021'de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu 10-4 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    5 oy ile Doğan ilk eleme adayı oldu.

    SURVİVOR DOĞAN KESER KİMDİR?

    Doğan Keser 21.05.1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı. Fakat futbolu sadece bu takımda oynadığı, başka takımda oynamak kısmet olmadığını belirtiyor.Abisiyle istanbul Bakırköy'de perakende erkek giyim mağazası açmıştır. Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babasıdır.Sosyal medya platformu Instagram'da fenomen olan eden Doğan Keser'in kullanıcı adı "dogankesers" olarak karşımıza çıkıyor.Doğan Keser'in boyu 1.64 metre, kilosu ise 61. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı.

        SURVİVOR GONCA SAKATLIK GEÇİRDİ! DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

        Survivor Gonca Kakar, dokunulmazlık oyunu sırasında kaza geçirdi. Havuz oyununda suya atladığı sırada bağırmaya başlayan Gonca, belinin ağrıdığını söyledi. Sudan çıkarılan Survivor Gonca'ya çekim ekipleri ve doktorlar hemen müdahalede bulundu. Daha önceden de belinden sakatlığı bulunduğu açıklanan Gonca gözyaşlarına boğulurken, adadaki akıbetinin sağlık durumuna göre belli olması bekleniyor.

        Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birden fazla diskalifiye edilen yarışmacının olduğu Survivor 2021'de Gonca'nın sağlık durumuyla ilgili nihai karar henüz belli olmadı. Ada konseyinde yer aldığı görülen yarışmacının, sakatlığının ciddiyet oluşturmayacağı tahmin ediliyor.

        SURVİVOR GONCA KİMDİR?

        32 yaşındaki Survivor Gonca Kakar, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Gonca Kakar, Beden eğitimi öğretmenliği ve Pilates eğitmenliği yapıyor.
        Yedeklerden Ünlüler takımına katılan Gonca , 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında. dalış yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmenin vazgeçilmezleri olduğunu ifade eden Gonca fiziğiyle ve hırslı yapısıyla dikkat çekiyor.

        Yarışmacı, sosyal medyada sık sık spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulunarak gündeme geliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?