SURVİVOR GONCA SAKATLIK GEÇİRDİ! DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor Gonca Kakar, dokunulmazlık oyunu sırasında kaza geçirdi. Havuz oyununda suya atladığı sırada bağırmaya başlayan Gonca, belinin ağrıdığını söyledi. Sudan çıkarılan Survivor Gonca'ya çekim ekipleri ve doktorlar hemen müdahalede bulundu. Daha önceden de belinden sakatlığı bulunduğu açıklanan Gonca gözyaşlarına boğulurken, adadaki akıbetinin sağlık durumuna göre belli olması bekleniyor.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birden fazla diskalifiye edilen yarışmacının olduğu Survivor 2021'de Gonca'nın sağlık durumuyla ilgili nihai karar henüz belli olmadı. Ada konseyinde yer aldığı görülen yarışmacının, sakatlığının ciddiyet oluşturmayacağı tahmin ediliyor.