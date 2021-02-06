Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve ilk eleme adayı da belirlendi. Peki Survivor dokunulmazlığı hangi takım elde etti, eleme adayı olarak kimin ismini söylediler? Ada konseyinde heyecanlı anlar yaşanırken Gonca'nın sakatlanması da korkuttu.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2021'de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (6 ŞUBAT)
Survivor 2021'de 6 Şubat 2021 Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu 10-4 skorla Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
5 oy ile Doğan ilk eleme adayı oldu.
SURVİVOR DOĞAN KESER KİMDİR?
Doğan Keser 21.05.1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı. Fakat futbolu sadece bu takımda oynadığı, başka takımda oynamak kısmet olmadığını belirtiyor.Abisiyle istanbul Bakırköy'de perakende erkek giyim mağazası açmıştır. Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babasıdır.Sosyal medya platformu Instagram'da fenomen olan eden Doğan Keser'in kullanıcı adı "dogankesers" olarak karşımıza çıkıyor.Doğan Keser'in boyu 1.64 metre, kilosu ise 61. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı.