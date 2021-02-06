2011'de Orhan Pamuk'un Almanya'da beş yaşında bir oğlu olduğu iddiası da ortaya atılmıştı. Karolin Fişekçi, yayında o konudan da bahsetti: Bir ara Orhan Pamuk'un bir kadından çocuğu olduğu haberi çıkmıştı. Meğer beni öğrenince Hintli kadın (Kiran Desai) o haberi basına sızdırmış.