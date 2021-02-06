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    • Magazin
    • 06.02.2021 13:56
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    • 06.02.2021 14:10
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    'un eski sevgilisi tüm özellerini anlattı 'Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu'

    2011’in aralık ayında ’la yan yana çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkınca sevgili oldukları düşünüldü. Fişekçi o günden sonra basına yaptığı açıklamalarla gündemden düşmedi, Pamuk ise ilişki iddiasını reddetti. Önceki gün ise sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına katılan Fişekçi açıklamalarıyla yine gündemde. Pamuk'la birlikte olduğu dönemde başka bir kadının da olduğunu söyleyen Fişekçi, "Benimle 4. katta keyif yapıyordu, onunla da 7. katta kalıyordu" dedi.

    'Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu'

    Karolin Fişekçi'nin adı ilk kez 2011'in aralık ayında Orhan Pamuk'la yan yana çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasıyla duyulmuştu.

    Fişekçi o günden sonra basına yaptığı açıklamalarla gündemden düşmedi, Pamuk ise ilişki iddiasını kesin bir dille reddetti.

    O İDDİA YENİDEN GÜNDEMDE

    Karolin Fişekçi, bir röportajında Orhan Pamuk'un Hint yazar Kiran Desai ile ilişkisi sırasında kendisiyle de görüşmeye devam ettiğini öne sürmüştü. Önceki gün sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına katılan Fişekçi, o iddiasını yeniden gündeme getirdi.

        "KADIN GELİNCE BİZ DÖRDÜNCÜ KATTA GÖRÜŞÜYORDUK"

        Karolin Fişekçi şöyle dedi; "Orhan Pamuk'la bir sergi açılışında tanıştık. Önce mail'leştik, sonra beni atölyesine çağırdı. Cihangir'deki bir binanın 4'üncü ve 7'nci katında atölyeleri vardı. Hintli kadın geldiğinde 7'nci katta kalıyordu. Kadın gelince biz 4'üncü katta görüşüyorduk. Benimle keyif yapıp resmi davetlere onunla gidiyordu."

        Orhan Pamuk ve Kiran Desai, 2010 yılında Hindistan tatillerinde böyle görüntülenmişti.

        2011'de Orhan Pamuk'un Almanya'da beş yaşında bir oğlu olduğu iddiası da ortaya atılmıştı. Karolin Fişekçi, yayında o konudan da bahsetti: Bir ara Orhan Pamuk'un bir kadından çocuğu olduğu haberi çıkmıştı. Meğer beni öğrenince Hintli kadın (Kiran Desai) o haberi basına sızdırmış.

            "NOBEL KAZANMASAYDI İLİŞKİ YAŞAMAZDIM"

            Karolin Fişekçi, "Nobel kazanmış olmasaydı, Orhan Pamuk'la yine ilişki yaşar mıydınız?" sorusuna "Hayır" yanıtını vermişti.

            KAROLİN FİŞEKÇİ KİMDİR?

            Çizdiği cinsel obje resimler ile dikkatleri üzerine çeken Karolin Fişekçi sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesine sahip ressamdır. Bir dönem Orhan Pamuk ile aşk yaşayan Karolin Fişekçi'nin eserleri İstanbul'da bir çok sergide yer almıştır. Kaynak: Karolin Fişekçi kimdir? Karolin Fişekçi'den hamilelik isyanı! 1982 doğumlu, İki çocuklu bir ailede dünyaya gelen Karolin Fişekçi'nin annesi terzi, babası ise eski yazma ustasıdır.

            Bir erkek kardeşi vardır. Ermeni olan Karolin Fişekçi aslen Sivas kökenlidir. 1997 yılında Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra ise Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü'nden mezun olmuştur.
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            Haberler Magazin Orhan Pamuk'un eski sevgilisi Karolin Fişekçi tüm özellerini anlattı 'Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu'