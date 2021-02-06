Karolin Fişekçi'nin adı ilk kez 2011'in aralık ayında Orhan Pamuk'la yan yana çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasıyla duyulmuştu.
Fişekçi o günden sonra basına yaptığı açıklamalarla gündemden düşmedi, Pamuk ise ilişki iddiasını kesin bir dille reddetti.
O İDDİA YENİDEN GÜNDEMDE
Karolin Fişekçi, bir röportajında Orhan Pamuk'un Hint yazar Kiran Desai ile ilişkisi sırasında kendisiyle de görüşmeye devam ettiğini öne sürmüştü. Önceki gün sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına katılan Fişekçi, o iddiasını yeniden gündeme getirdi.