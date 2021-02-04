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    • Magazin
    • 04.02.2021 12:32
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    • 04.02.2021 12:32
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    Biri geldi ötekisi gitti! 'in efsanesi o diziyle dönüyor! Bu kez daha da bombası...

    Biri geldi ötekisi gitti! 'in efsanesi o diziyle dönüyor! Bu kez daha da bombası... Star TV ekranlarında pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan dizisinde Nare'yi canlandıran Neslihan Atagül'ün sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrılması ve yerine ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün katılması çok konuşulmuştu. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında diziye yeni bir ismin daha transfer olduğu duyuruldu. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Taylan Kaner karakterine hayat veren Sefirin Kızı dizinin kadrosuna katıldı.

    Ünlü oyuncu o diziyle ekranlara geri dönüyor!

    Son haftalarda başrol oyuncusu değişimiyle çok konuşulan Sefirin Kızı dizisine yeni bir isim daha katılıyor. Bilindiği üzere dizide Nare'ye hayat veren Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na sağlık problemleriyle zorunlu olarak veda etmişti. Ünlü oyuncunun yerine ise Tuba Büyüküstün dizinin kadrosuna katılmıştı. Sefirin Kızı yeni bir oyuncu transferi haberiyle gündeme geldi. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Taylan Kaner karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ferit Aktuğ dizinin kadrosuna katılıyor. Ünlü oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği ise izleyicileri heyecanlandıran bir detay olarak akıllarda yer alıyor.

    FERİT AKTUĞ, SEFİRİN KIZI'NDA!

    TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Taylan Kaner karakterine hayat veren Ferit Aktuğ Sefirin Kızı dizinin kadrosuna katıldı.

    FERİT AKTUĞ KİMDİR?

    Mustafa Ferit Aktuğ 17 Kasım 1978 tarihinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur.

    Çeşitli TV dizilerinde rol aldı. Kavak Yelleri'nde Efe'nin abisi komiser Metin Kaygısız rolünü canlandırmıştır. Eti reklamında oynamıştır. Oyuncu 2013 yılından beri Star TV'de yayınlanmaya başlayan Aramızda Kalsın adlı dizide Mahir adlı karakteri canlandırmıştır.

        Kördüğüm adlı dizide Genco adlı karaktere hayat vermişti. Ünlü oyuncu son olarak Sefirin Kızı dizisinin kadrosuna katıldı.

        DİZİLER

        Şans Kapıyı Çalınca
        Ufak Tefek Cinayetler
        Kördüğüm
        Aramızda Kalsın
        Yamak Ahmet
        Kavak Yelleri
        Koçum Benim
        Kampüsistan
        Haziran Gecesi
        Büyük Buluşma
        Mazi kalbimde Yaradır

        FİLMLER

        Eltilerin Savaşı, 2020
        Düğün Dernek 2: Sünnet, 2015
        Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Selçuk
        Evdeki Yabancılar, 2012
        Mustafa Hakkında Herşey, 2003

            SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

            Kulübede yaşanan karşılaşmadan sonra bu gizemli kadın Sancar'ın aklını karıştırmıştır. Yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü kadınla daha sonra marinada da yolları kesişen Sancar, işin içine Kahraman'ın da girmesiyle merakına yenik düşerek araştırmalara başlar. Bu sayede kendi kayıplarının acısından biraz olsun uzaklaştığını fark etmez bile.

            Dudu'nun hamilelik haberi hızla yayılırken aklına soru işaretleri düşen sadece Yahy olmaz. Elvan ise gözlerinin önünde bir anda kurulan bu aile tablosu karşısında kendini ve konaktaki yerini sorgulamaya başlar.

            Gediz'in yokluğu herkesi derinden etkilemiştir. Onun öldüğünü öğrenen Melek ise içinde bambaşka korkular yaşamaya başlar. Yaşadıklarının etkisiyle kendi kendine başa çıkmaya çalışırken saçları da dökülmeye devam eder. Ancak Melek bu durumu sonuna kadar babasından saklamaya kararlıdır.

                Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bu bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır. Yine fırtınalı ve olaylı bir günün sonunda kulübede bir araya gelirler ve aralarındaki tüm farklara rağmen ortak bir dertleri olduğunu keşfederler. Bu kez onları çok farklı bir gece beklemektedir.

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                Haberler Magazin Biri geldi ötekisi gitti! Ufak Tefek Cinayetler'in efsanesi o diziyle dönüyor! Bu kez daha da bombası...