Son haftalarda başrol oyuncusu değişimiyle çok konuşulan Sefirin Kızı dizisine yeni bir isim daha katılıyor. Bilindiği üzere dizide Nare'ye hayat veren Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na sağlık problemleriyle zorunlu olarak veda etmişti. Ünlü oyuncunun yerine ise Tuba Büyüküstün dizinin kadrosuna katılmıştı. Sefirin Kızı yeni bir oyuncu transferi haberiyle gündeme geldi. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Taylan Kaner karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ferit Aktuğ dizinin kadrosuna katılıyor. Ünlü oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği ise izleyicileri heyecanlandıran bir detay olarak akıllarda yer alıyor.
FERİT AKTUĞ, SEFİRİN KIZI'NDA!
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Taylan Kaner karakterine hayat veren Ferit Aktuğ Sefirin Kızı dizinin kadrosuna katıldı.
FERİT AKTUĞ KİMDİR?
Mustafa Ferit Aktuğ 17 Kasım 1978 tarihinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur.
Çeşitli TV dizilerinde rol aldı. Kavak Yelleri'nde Efe'nin abisi komiser Metin Kaygısız rolünü canlandırmıştır. Eti reklamında oynamıştır. Oyuncu 2013 yılından beri Star TV'de yayınlanmaya başlayan Aramızda Kalsın adlı dizide Mahir adlı karakteri canlandırmıştır.