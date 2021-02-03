Masumlar Apartmanı Sezen Aksu'yla izleyicinin yüreğini yaktı ağlattı! Dizide çalan Sezen Aksu şarkısının adı ne yine yapmış yapacağını... Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek yazılan ve TRT 1 ekranlarında Salı günleri yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine Sezen Aksu'nun şarkısı damga vurdu. Masumlar Apartmanı 20.son bölümde Naci ve Safiye'nin aşklarının yeniden yeşerdiği sahnelerde çalan Sezen Aksu şarkısı herkes tarafından merak ediliyor. Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Sezen Aksu'nun Affet şarkısı ve sözleri haberimizde...
TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 20. son bölümünde, Safiye'ye sürpriz yapan Naci yıllar önce gezdiklerin sokakların görüntülerini kaldığı otelin duvarına yansıttı. Safiye ise duygusal anlar yaşadı.
Masumlar Apartmanı'nın bu sahnesinde Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Affet' ilk defa çalındı. Masumlar Apartmanı finalinde ise Safiye hayatının kararını aldı ve Naci'ye dışarıya çıkmayı teklif ederken, eski aşıklar yıllar sonra ilk defa el ele geldi.