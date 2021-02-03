SEZEN AKSU AFFET ŞARKI SÖZLERİ

Senden daha öncesi yok ki

Çoktan kaldırdım çatıya

Böyle bir saflık yok ki

Bakakaldım

Kimlerdensin nerelerdensin

Değmedi mi kir pas ellerine

Hayret

Aldım kör bıçağı elime

Kanata kanata suçumu kazıyorum

Sabret, sabret

Gelen vurdu, giden vurdu, ben de vurdum

Vururken rastlayınca kendime durdum

Büküldü gökyüzü, ayna oldu zaman

Ben o gün ilk defa şeffaf bir şey gördüm