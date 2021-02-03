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    • Magazin
    • 03.02.2021 12:44
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    • 03.02.2021 12:44
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    'yla izleyicinin yüreğini yaktı ağlattı! Dizide çalan Sezen Aksu şarkısının adı ne yine yapmış yapacağını

    Başrollerinde , , ve 'ın yer aldığı dizisi , izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 'nun kaleme aldığı dizi, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesi ile her hafta başka bir olayı gündeme getirirken, öncek gün yayınlanan son bölümdeki  sürprizi ile izleyenleri heyecanlandırdı. ’nda Sezen Aksu’nun ilk kez izleyiciyle buluşan şarkısı “Affet” geceye damgasını vurdu. Naci'nin, Safiye için hazırladığı sahnede çalan Sezen Aksu şarkısının adı ne herkes merak ediyor. İşte detaylar.

    Masumlar Apartmanı Sezen Aksu'yla izleyicinin yüreğini yaktı!

    Masumlar Apartmanı Sezen Aksu'yla izleyicinin yüreğini yaktı ağlattı! Dizide çalan Sezen Aksu şarkısının adı ne yine yapmış yapacağını... Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek yazılan ve TRT 1 ekranlarında Salı günleri yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine Sezen Aksu'nun şarkısı damga vurdu. Masumlar Apartmanı 20.son bölümde Naci ve Safiye'nin aşklarının yeniden yeşerdiği sahnelerde çalan Sezen Aksu şarkısı herkes tarafından merak ediliyor. Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Sezen Aksu'nun Affet şarkısı ve sözleri haberimizde...

    TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 20. son bölümünde, Safiye'ye sürpriz yapan Naci yıllar önce gezdiklerin sokakların görüntülerini kaldığı otelin duvarına yansıttı. Safiye ise duygusal anlar yaşadı.

    Masumlar Apartmanı'nın bu sahnesinde Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Affet' ilk defa çalındı. Masumlar Apartmanı finalinde ise Safiye hayatının kararını aldı ve Naci'ye dışarıya çıkmayı teklif ederken, eski aşıklar yıllar sonra ilk defa el ele geldi.

        Dizinin ekranlara gelen 20. bölümünde Naci'nin Safiye'ye olan aşkının ekranlara geldiği anda Sezen Aksu'nun Affet şarkısı çalınca izleyenler adeta mest oldu ve şarkı Twitter'da gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı şarkıyı paylaşırken Sezen Aksu'ya da övgüler yağdırdı.

        MASUMLAR APARTMANINDA ÇALAN SEZEN AKSU ŞARKISININ ADI NE ?

        Masumlar Apartmanı'nın 20.bölümünde Sezen Aksu'nun besteleyip seslendirdiği Affet şarkısı çaldı. Şarkı çokça beğeni alırken Youtube'a yüklendiği 12 saatte 280 binden kişi tarafından izlendi.

        SEZEN AKSU AFFET ŞARKI SÖZLERİ

        Senden daha öncesi yok ki
        Çoktan kaldırdım çatıya
        Böyle bir saflık yok ki
        Bakakaldım

        Kimlerdensin nerelerdensin
        Değmedi mi kir pas ellerine
        Hayret

        Aldım kör bıçağı elime
        Kanata kanata suçumu kazıyorum
        Sabret, sabret

        Gelen vurdu, giden vurdu, ben de vurdum
        Vururken rastlayınca kendime durdum
        Büküldü gökyüzü, ayna oldu zaman
        Ben o gün ilk defa şeffaf bir şey gördüm

            EZGİ MOLA, SEZEN ANISI İLE GÜLÜMSETMİŞTİ

            Dizinin Safiye'sine hayat veren Ezgi Mola, geçtiğimiz zamanlarda Sezen Aksu ile ilgili bir anısını paylaşmış, herkesi gülümsetmişti. Aksu'yu çok sevdiğini söyleyen Mola, ilkokul zamanında herkesi ünlü şarkıcının 'süt annesi' olduğunu söyleyerek kandırdığını belirtmişti.

            MASUMLAR APARTMANI'NIN 20.BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

            İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci'yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye'nin planları başkadır. Safiye, İnci'ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci'den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.

            Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet'in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze'nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze'nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru'nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye'ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.
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            Haberler Magazin Masumlar Apartmanı Sezen Aksu'yla izleyicinin yüreğini yaktı ağlattı! Dizide çalan Sezen Aksu şarkısının adı ne yine yapmış yapacağını