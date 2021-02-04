Kanal D ekranlarında 16 bölümdür macerasına hız kesmeden devam eden Sadakatsiz dizisinde Derin'in bu haftaki planları herkesi şaşırttı. Volkan ve Asya'nın oğlu Ali'yi orada kalması için ikna eden Derin'in hesapları bölüme damgasını vuran olaylardan olacak. Ali, bu teklifi kabul etse de babası Volkan onun bir annesi olduğunu ve yanında kalması gerektiğini Derin'e söyledi. Ancak Alp Akar'ın hayat verdiği Ali'nin bu teklifi kabul etmesinde foyaları ortaya çıkarma nihayetinde olduğunu konuşuluyor. Dizinin izleyicileri Ali'nin nasıl bir taktikle Derin'in oyunlarını bozacağını sabırsızlıkla bekliyor. Dizide gelecek hafta yaşanacaklarla heyecan iyice artacak.

ALİ NE YAPACAK? DERİN'İN PLANLARI...

Son bölümde Derin'in Volkan'ın haberi olmadan oğlu Ali'yi orada kalmaya ikna etmesi büyük bir hamle olarak görülmüş ve heyecan arşa çıkmıştı. Ali'nin Derin'in planıyla ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.