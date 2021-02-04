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    • Magazin
    • 04.02.2021 13:46
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    • 04.02.2021 13:47
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    'de baştan anlamıştı maskara edecek! Beklenmedik gelişme taktiğiyle foyasını arşa çıkarıyor

    'de baştan anlamıştı maskara edecek! Beklenmedik gelişme taktiğiyle foyasını arşa çıkarıyor. Kanal D ekranlarında macerasına soluksuz devam eden Sadakatsiz dizisinde ve Asya arasındaki gerilim arşa çıktı. Asya ve Volkan'ın oğlu Ali'ye orada kalması için teklif sunan Derin amaçlarına ulaşabileceğini sandı. Ancak bu konuda Volkan en başta ona karşı çıkarak Asya'nın yanına dönmesi gerektiğini savundu. Ali'nin kalma teklifini kabul ederek Derin'in planlarını maskara edeceği izleyicilerin tahminleri arasında yer alıyor. Taktik yapan Ali'nin oyunları ortaya çıkaracağı konuşuluyor.

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz'de Ali baştan anlamıştı! Plan ortaya çıkacak mı?

    Kanal D ekranlarında 16 bölümdür macerasına hız kesmeden devam eden Sadakatsiz dizisinde Derin'in bu haftaki planları herkesi şaşırttı. Volkan ve Asya'nın oğlu Ali'yi orada kalması için ikna eden Derin'in hesapları bölüme damgasını vuran olaylardan olacak. Ali, bu teklifi kabul etse de babası Volkan onun bir annesi olduğunu ve yanında kalması gerektiğini Derin'e söyledi. Ancak Alp Akar'ın hayat verdiği Ali'nin bu teklifi kabul etmesinde foyaları ortaya çıkarma nihayetinde olduğunu konuşuluyor. Dizinin izleyicileri Ali'nin nasıl bir taktikle Derin'in oyunlarını bozacağını sabırsızlıkla bekliyor. Dizide gelecek hafta yaşanacaklarla heyecan iyice artacak.

    ALİ NE YAPACAK? DERİN'İN PLANLARI...

    Son bölümde Derin'in Volkan'ın haberi olmadan oğlu Ali'yi orada kalmaya ikna etmesi büyük bir hamle olarak görülmüş ve heyecan arşa çıkmıştı. Ali'nin Derin'in planıyla ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

    YENİ KARELER PAYLAŞILDI

    Kanal D'nin internet sitesinde bugün yeni bölümden kareler paylaşıldı. Derin'in Ali ile ilgili planının ortaya çıkması ise an meselesi.

    Yeni bölümden karelerin olduğu yazıda "Derin'in gerçek yüzü ortaya çıkıyor! Ali, annesinin yanına geri mi dönecek?" ifadeleri kullandı.

        SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Ali'nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır.

        Derin'in planları Volkan'la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan'ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar.

        Ali'nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır.

            Selçuk, Nil, Volkan ve Asya'yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirir.

            Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk'un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırır. Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, tüm dengeleri sarsan gelişme ne olacaktır.

            Asya'nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur.

                Nil'in Selçuk'la kurduğu ilişki hızla çıkmaza sürüklenirken, Asya ile başlattıkları bu riskli oyun kimleri hangi tehlikeyle karşı karşıya bırakacaktır.
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                Haberler Magazin Sadakatsiz'de Ali baştan anlamıştı maskara edecek! Beklenmedik gelişme taktiğiyle foyasını arşa çıkarıyor