Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova ATV'de yeni bölümüyle yayınlanmaya başladı, haberimizin içeriğinden izleyebilirsiniz. Tüm dengelerin değişeceği dizide Müjgan ve Behice'nin yeni hamlesinin ne olacağı merak ediliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 82. bölümde yaşanacaklar…
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"Her yüreğin ayrı bir cehennemi vardır orada..."
ZÜLEYHA ADANA'NIN GÖZBEBEĞİ AMA YA DEMİR'İN?
Züleyha, Demir'in masasında bulduğu mektupla şaşkına dönecektir. Hünkar Yaman'ın eşyalarının satılacağı müzayede için işi başından aşkın olduğundan, mektubu kimin bıraktığının peşine düşemez hemen. Eşyalar, Çocuk Esirgeme Kurumu için satılacak ve Züleyha'nın bağışladığı bir araziye çocuklar için yaz kampı inşa edilecektir.
Evde de hem çalışanlar hem çocukları ile mutlu bir dönem yaşayan Züleyha, Demir ile ayrı odalarda süren hayatlarında kendisi fark etmese de ikilem içindedir. Demir, akşam yemeklerine katılmadığında onun burkulan yüreğini, Sevda görür ve dillendirir.
DEMİR, ÜMİT'İN AKINTISINA KAPILIYOR!
Hastanede başhekim olarak işleri yoluna koymaya çalışan Ümit, hemen her adımında ya Müjgan ile ya da onun kurduğu bir düzen ile karşılaşacaktır. Üstelik o bu işlerle boğuşurken, Züleyha ve Demir, şirketteki işleri ve Züleyha'nın bulduğu mektubu konuşmak için baş başa yemektedir. Ümit, hızla bir plan yaparak Demir ile yalnız kalmanın yolunu bulacaktır!
MÜJGAN YİNE BEHİCE'NİN AKLI İLE HAREKETE GEÇİYOR!
Konağa döndüğünde, hiçbir şeyi eskisi gibi bulamayan Behice, evdekilere emirler yağdıracaktır. Ancak bu kez, hiçbir dediği yerine getirilmez. Fekeli, bir kez daha evinde Behice'nin insanlara kötü davranmasına müsamaha göstermeyecek ve onu evden yine uzaklaştıracaktır. Konaktan çıkarılan Behice'nin kayıp 30 milyonun peşindedir hala. Müjgan ise yine Fekeli'yi üzecek ve kendisini kötü duruma düşürecek kararlar alarak, Yaman Çiftliği'ne gidecektir! Behice de Müjgan da, Yılmaz'ın paralarının Züleyha'da olduğuna emin olduklarından başka bir yere bakmak akıllarına gelmeyecektir.