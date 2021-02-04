SEVDA KONAKTAKİLERE KOL KANAT GERİYOR, SANİYE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRIYOR



Gülten, yeni gelin olsa da ev işlerine yardım etmek ister ama hem diğer çalışanlar hem de Sevda ona engel olacaktır. Çünkü henüz balayında sayılmalıdır. Onun mutluluğu ile düğünü yapılamamış olmasının hüznü daha da ortaya çıkan Fadik, Sevda'dan büyük destek görecektir. Hatta hala kayıp olan Raşit'i birlikte arayacaklardır. Sevda'nın sevgi dolu hallerine itiraz edemese de Hünkar'ın yerinde olmasından çok rahatsız olan Saniye ise ne yapacağını bilemeyecektir. Tüm yaşananlar içinde tüm kadınlar el ele, Hünkar Yaman için düzenlenen müzayede için çalışacaktır.



ŞERMİN, YAMAN SOYADININ HAKKINI VERİRKEN, FEKELİ HERKESİ AĞLATIR



Şehir kulübünde Şermin önderliğinde müzayede hazırlıkları tamamlanacak, hatta Şermin, gecenin sunuculuğunu ve müzayedenin yöneticiliğini de üstlenecektir. 40 Yıllık sevdasının tüm eşyalarını bir arada gören Fekeli, zor dakikalar yaşayacaktır. Ancak en çok Hünkar'ın bir eşarbına yüklü bir rakam ödeyip eline aldığında yürekleri yakacaktır. Başarı ile biten gecenin sabahında başlayan çocuk kampı inşaatı, Çukurova'daki herkes için büyük bir sürpriz barındırmaktadır!