Bir Zamanlar Çukurova Züleyha kimdir? Hilal Altınbilek kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? sorularının yanıtları akşam saatlerinde arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılmaya başlandı. Başrol oyuncusu olan Hilal Altınbilek'in hayatı dizinin izlendiği saatlerde merak konusu oluyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek hakkında bilgileri haberimizde derledik.
HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?
Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluktan bu yana oyuncu olmak isteyen Hilal Altınbilecek, ilkokuldan itibaren tiyatro ile ilgilendi. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi gördü.
2011 yılında gençlik dizisi olan Derin Sular'ın oyuncu kadrosunda yer aldı. Bu dizide Deniz Baysal ve Şükrü Özyıldız ile başrollerden birini üstlendi. 2013 yılında Fox televizyon kanalında yayınlanan "Karagül" isimli televizyon dizisinde Özlem Şanverdi rolünü canlandırdı. Yıldız Tunç, Su Ersöz ve Derem Çıray'nun yazdığı, başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle hayran kitlesini genişletti. Bu dizide iki adam arasında kalmış bir kadın karakterini canlandırıyor.