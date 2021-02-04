Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i daha önce böyle gören çıkmadı! Bu görüntüsü hiçbir yerde yok...

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda edeceği konuşulan dizinin başrol oyuncularından Hilal Altınbilek sosyal medya gündeminde. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 85. bölümde senaryo gereği diziden ayrılması beklenen Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, yalnızca oyunculuğu değil güzelliğiyle de kendisine hayran bırakıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha için ayrılık çanlarının çalındığı yönündeki iddiaların ardından sosyal medyada yakın merceğe alınan Hilal Altınbilek'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekiyor. Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan Hilal Altınbilek'i daha önce hiç böyle görmediniz desek? İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin birbirinden tatlı çocukluk fotoğrafları.

04.02.2021 09:34 - Son Güncelleme: 04.02.2021 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





