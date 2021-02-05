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    • 05.02.2021 12:56
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    Kalıcı bir iz bırakmıştı! 'de gidişatı değiştirecek veda! Bir de üstüne Ernest Cassel süksesi...

    Kalıcı bir iz bırakmıştı! 'de gidişatı değiştirecek veda! Bir de üstüne Ernest Cassel süksesi... Cuma akşamları ekranlarda izleyicisi tarafından anbean takip edilen Payitaht Abdülhamid dizisinde yaşanan ayrılık izleyicileri şaşırttı. Dizinin yönetmenliğini yapan Payitaht Abdülhamid'e veda etti ve yerine Şevki Es geldi. Ayrıca Doğan Ümit Karaca'nın Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin Barbaros dizisinin hazırlıklarına başladığı öğrenildi. Son olarak diziye usta bir oyuncu da katıldı. dizide Ernest Cassel rolüyle izleyici karşısına çıkmaya başladı.

    takvim.com.tr

    TRT 1 ekranlarında soluksuz izlenen Payitaht Abdülhamid dizisinde yaşanan son gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. Kurtlar Vadisi Pusu gibi pek çok dizinin yönetmenlik koltuğunda görev alan Doğan Ümit Karaca Payitaht Abdülhamid dizisine veda etti. Yerine ise yönetmen Sevki Es geldi. Doğan Ümit Karaca'nın hazırlıkları devam eden Barbaros isimli tarihi dizide görev alacağı bilgisi paylaşılırken Payitaht Abdülhamid'e usta bir isim daha katıldı. Son olarak kadrosuna İsmail Hakkı, Ali Buhara Mete, Vildan Atasever ve Goncagül Sunar'ı katan diziye usta oyuncu Altan Erkekli de Ernest Cassel rolüyle dahil oldu.

    DİZİYE VEDA ETTİ

    Dizinin yönetmenliğini yapan Doğan Ümit Karaca Payitaht Abdülhamid'e veda etti ve yerine Şevki Es geldi.

    Yönetmen Doğan Ümit Karaca'nın Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin Barbaros dizisinin hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

    Son olarak diziye usta bir oyuncu da katıldı. Altan Erkekli dizide Ernest Cassel rolüyle izleyici karşısına çıkmaya başladı.

        ALTAN ERKEKLİ KİMDİR?

        Reşit Altan Erkekli 18 Kasım 1955'te İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Kadıköy Maarif Kolejinde aldı. Lise döneminde tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Erkekli, karşılaştığı zorluklar sebebiyle tiyatrodan vazgeçip inşaat mühendisi olmaya karar verdi. Ancak lisedeki İngilizce hocasının ısrarıyla bu kararını değiştirerek 1975 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümüne girdi.

        Eğitimi sırasında, Fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan "Kopernikli Yüzbaşı" oyununda, başrol oyuncusunun gösterime gelememesi sebebiyle başrolde sahneye çıktı. Oyunun galasının ardından yanına yaklaşan Rutkay Aziz'in "AST gemisine hoş geldin" sözleriyle profesyonel oyunculuğa başlamış oldu.

        Mezun olduktan sonra, DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalında öğretim görevlisi olarak çalıştı ve AST'ta oyunculuğa devam etti. 1985 - 1989 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nın Çocuk ve Gençlik Tiyatroları bölümünde çalışan Erkekli, 1989 yılında yeniden AST'a döndü. Susam Sokağı'ndaki Edi karakterini seslendirdi.

            BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Oyuncuları arasına AST'taki görevine veda ederek katılan Erkekli, "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide de rol aldı.

            "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü" adlı tiyatro oyununda, vefat eden Gürdal Tosun'un rollerini üstlenen sanatçı, "Vizontele" adlı sinema filminde de Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'la başrolü paylaştı.

            2007 yılından beri, Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk eğitimleri vermektedir. Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

                PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'DE BU HAFTA NELER OLACAK?

                Tahsin Paşa'dan Abdülhamid'in gayrinizami harp planını öğrenmek isteyen Cassel, Mithras kumandanı Nerva'ya emri verir. Abdülhamid'den Tahsin Paşa'ya karşılık yapılandırma hamlesinden vazgeçilmesi istenmektedir.

                Abdülhamid ise hem devletini borçlardan hem de dostunu düşmandan kurtarmanın yollarını arar. Eşref ve ekibi Tahsin Paşa'yı bulmak için çıktıkları yolda kötü bir sürprizle karşılaşır.

                Saliha'nın iyi niyetle yaptıklarından şüphe eden Naime, Aliye'nin sahte gözyaşlarına inanır. Fatma'nın Aliye'ye güveni de sarsılmıştır. Naime, kendine bir çıkış yolu ararken Aliye onu iyice köşeye sıkıştırır. Gazetelere verdiği haber Naime'yi zor durumda bırakır.
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