TRT 1 ekranlarında soluksuz izlenen Payitaht Abdülhamid dizisinde yaşanan son gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. Kurtlar Vadisi Pusu gibi pek çok dizinin yönetmenlik koltuğunda görev alan Doğan Ümit Karaca Payitaht Abdülhamid dizisine veda etti. Yerine ise yönetmen Sevki Es geldi. Doğan Ümit Karaca'nın hazırlıkları devam eden Barbaros isimli tarihi dizide görev alacağı bilgisi paylaşılırken Payitaht Abdülhamid'e usta bir isim daha katıldı. Son olarak kadrosuna İsmail Hakkı, Ali Buhara Mete, Vildan Atasever ve Goncagül Sunar'ı katan diziye usta oyuncu Altan Erkekli de Ernest Cassel rolüyle dahil oldu.

DİZİYE VEDA ETTİ

Dizinin yönetmenliğini yapan Doğan Ümit Karaca Payitaht Abdülhamid'e veda etti ve yerine Şevki Es geldi.