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    • Magazin
    • 03.02.2021 16:50
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    • 03.02.2021 16:52
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    ? son bölümde nefes kesen final sahnesi!

    Gündemde sıkça araştırılan sorulardan biri ? oluyor. Salı akşamları TRT 1’de yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen dizinin son bölümünde neler yaşandı? son bölümde nefes kesen final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi. Safiye ve Naci’nin mutlu anlarında Naci’nin yere yığılması herkesi korkuttu, peki hastalığı ne? Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümü için şimdiden heyecan dolu bekleyiş başladı. İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Son bölümün hemen ardından Masumlar Apartmanı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sorgulanır oldu.Masumlar Apartmanı Sezen aksu sahnesi izleyicilere duygusal anlar yaşatırken son bölümde Naci'nin rahatsızlığı da üzdü, Safiye ise şoke oldu. Naci'nin hastalığı henüz açıklanmasa da ölümcül olup olmadığı merak konusu oldu. İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar...

    MASUMLAR APARTMANI 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Henüz yayınlanmadı.

    MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci'yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye'nin planları başkadır. Safiye, İnci'ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci'den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.

    Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet'in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze'nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze'nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru'nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye'ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.

    MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.

        MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

        Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?

        MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

        Farah Zeynep Abdullah

        Birkan Sokullu

        Ezgi Mola

        Merve Dizdar

        Alper Saldıran

        Metin Çoşkun

        Esra Ruşan

        Atilla Şendil

        Emir Özden

        Uğur Uzunel

        Gizem Katmer
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        Haberler Magazin Masumlar Apartmanı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölümde nefes kesen final sahnesi!