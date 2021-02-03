Son bölümün hemen ardından Masumlar Apartmanı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sorgulanır oldu.Masumlar Apartmanı Sezen aksu sahnesi izleyicilere duygusal anlar yaşatırken son bölümde Naci'nin rahatsızlığı da üzdü, Safiye ise şoke oldu. Naci'nin hastalığı henüz açıklanmasa da ölümcül olup olmadığı merak konusu oldu. İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar...
MASUMLAR APARTMANI 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Henüz yayınlanmadı.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci'yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye'nin planları başkadır. Safiye, İnci'ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci'den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.
Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet'in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze'nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze'nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru'nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye'ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.