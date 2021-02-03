İsmail Berhan kimdir? Öykü Çelik sevgilisi İsmail Berhan kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Survivor'da yarışmacıların özel hayatı sık sık merak ediliyor. Survivor ünlüler ekibinde yer alan genç ve güzel yarışmacı Öykü Çelik hakkında da araştırma yapılıyor. Peki Öykü Çelik sevgilisi kimdir?
İSMAİL BERHAN KİMDİR?
Survivor Öykü Çelik, bir arkadaşının yayınladığı fotoğrafı kendi hesabında yayınlayarak İsmail Berhan ile olan ilişkisini duyurdu.
Öykü Çelik'in sevgilisi İsmail Berhan Emlak sektöründe danışmanlık yapmaktadır. İsmail Berhan hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.
ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?
1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam ederken, bir trafik kazası geçirdi ve devamsızlıktan dolayı okuldan ayrılmak zorunda kaldı.
Dizi sektörüne, 2006 yılında "Selena" dizisinde oynayarak adım atan Öykü Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı "Nuri" dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı "Benim için Üzülme" adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.