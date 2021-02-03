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    • 03.02.2021 16:31
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    • 03.02.2021 16:31
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    kimdir? sevgilisi kaç yaşında, ne iş yapıyor?

    kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor sevgilisi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 2021 Survivor yarışmasında yer alan Öykü Çelik özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. İşte hakkında merak edilen bilgiler!

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    İsmail Berhan kimdir? Öykü Çelik sevgilisi İsmail Berhan kimdir kaç yaşında, ne iş yapıyor?

    İsmail Berhan kimdir? Öykü Çelik sevgilisi İsmail Berhan kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Survivor'da yarışmacıların özel hayatı sık sık merak ediliyor. Survivor ünlüler ekibinde yer alan genç ve güzel yarışmacı Öykü Çelik hakkında da araştırma yapılıyor. Peki Öykü Çelik sevgilisi kimdir?

    İSMAİL BERHAN KİMDİR?

    Survivor Öykü Çelik, bir arkadaşının yayınladığı fotoğrafı kendi hesabında yayınlayarak İsmail Berhan ile olan ilişkisini duyurdu.

    Öykü Çelik'in sevgilisi İsmail Berhan Emlak sektöründe danışmanlık yapmaktadır. İsmail Berhan hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.

    ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

    1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam ederken, bir trafik kazası geçirdi ve devamsızlıktan dolayı okuldan ayrılmak zorunda kaldı.

    Dizi sektörüne, 2006 yılında "Selena" dizisinde oynayarak adım atan Öykü Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı "Nuri" dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı "Benim için Üzülme" adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.

        2014 yılında "Ağlatan Dans" adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı. 2014 yılında "Yeşil Deniz" adlı dizi filmde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.

        2014 yılında iş adamı Ahmet Murat Çakan ile dünya evine giren Öykü Çelik'in evliliği 15 ay sürmüştür. Çok iyi derecede İngilizce bilen Öykü Çelik, dizi ve sinema filmlerinde oynamanın dışında buz Pateni, Futbol, Kayak, Roller Skate gibi spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.

        Güzel oyuncu son olarak, Savaşçı dizisinin kadrosuna katıldı. Öykü Çelik dizide Astsubay Üstçavuş Yeter Alayunt karakterini canlandırdı.

        Diriliş Ertuğrul dizisinde Sırma Hatun karakterine hayat verdi.
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